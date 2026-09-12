Brigid Lynch estaba trabajando junto a un arroyo rodeado de árboles en una zona montañosa de la bahía de San Francisco cuando algo que no se parecía a las rocas que había estado estudiando le llamó la atención. Resultó ser el diente fosilizado de un mastodonte del Pacífico.

“No dejo de bromear diciendo que no fue difícil encontrarlo”, declaró el viernes Lynch, geomorfólogo de Balance Hydrologics. “Estaba ahí, en medio del arroyo, con la mitad dentro y la otra mitad fuera del agua”.

Lynch hizo el descubrimiento a principios de este año mientras trabajaba en un proyecto de restauración del hábitat de la rana de patas rojas de California, una especie amenazada, en una reserva del Distrito Regional de Espacios Abiertos de Midpeninsula, en el condado de San Mateo. La agencia encargada de la gestión de terrenos públicos, que conserva más de 70 000 acres de terreno en la región de las montañas de Santa Cruz, anunció el hallazgo esta semana. El fósil ha sido donado a la Escuela Doerr de Sostenibilidad de la Universidad de Stanford.

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“Está en perfecto estado”, afirmó Chrissy García, conservadora y responsable de las colecciones de especímenes de la Escuela Doerr de Sostenibilidad. “Así que tenemos tanto la corona como la raíz del fósil. Incluso se puede ver el conducto radicular”.

“Es emocionante contar con un ejemplar de esta calidad, y más aún que se trate de un hallazgo local”, afirmó.

García afirmó que el diente del mastodonte del Pacífico, una especie extinta parecida al elefante, mide unas 9 pulgadas (23 centímetros) de largo.

Ron Tykoski, vicepresidente de ciencias y conservador de paleontología de vertebrados del Museo Perot de Naturaleza y Ciencia de Dallas, afirmó que los fósiles de mastodonte “aparecen con cierta frecuencia, dependiendo del lugar donde se viva”.

Dijo que hay varias especies de mastodontes que habitaron en América del Norte durante unos cuantos millones de años, hasta hace entre 10 000 y 12 000 años.

“La forma en que se encontró esto es, en realidad, la forma en que se encuentran muchos especímenes: simplemente alguien que se encontraba por casualidad en el lugar adecuado”, afirmó Tykoski.

García afirmó que probablemente intentarán determinar la edad exacta del fósil y que realizarán una copia en 3D para entregársela al Distrito Regional de Espacios Abiertos de Midpeninsula. El distrito afirma que utilizará la copia con fines de divulgación y educación del público.

Ryan McCauley, portavoz del distrito, afirmó que el hallazgo en los terrenos que están conservando contribuye a poner de manifiesto la importancia de proteger los espacios abiertos y los hábitats.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.