La empresa Hello Media adquirió esta semana Out of Home Media, LLC, empresa que opera las vallas publicitarias de GFR Media. Con la adquisición, Hello Media duplica las localidades disponibles al servicio de sus clientes, incluyendo vallas digitales, fijas y "mesh", localizadas estratégicamente en todo Puerto Rico. Tal alcance, según sus ejecutivos, convierte a Hello Media en la empresa de publicidad exterior con mayor cobertura en toda la isla. "Estamos muy entusiasmados con esta adquisición ya que, para nosotros, representa un paso importante en el fortalecimiento de nuestra marca y nuestra participación en el mercado", indicó Rafael Moreno, principal oficial ejecutivo y fundador de Hello Media. "Nuestros clientes continuarán contando con un equipo de primera comprometido con apoyar sus esfuerzos publicitarios, duplicando ahora sus opciones, al contar con un circuito mucho más completo en puntos estratégicos alrededor de Puerto Rico". Hello Media es una empresa puertorriqueña fundada en 2018. Según se informó en comunicado de prensa, la firma Multicultural Capital LLC –una empresa de consultoría especializada en fusiones y adquisicionea– asesoró durante la transacción. La presidenta de la junta de directores de GFR Media, María Eugenia Ferré Rangel, aseguró que la transacción contribuirá a fortalecer el enfoque de la empresa en su estrategia digital, con recursos y ofrecimientos únicos en el mercado. Agregó que "la alianza refuerza el valor estratégico que GFR Media le ofrecerá a nuestros anunciantes con un crecimiento de 85% en vallas digitales en un total de 104 localidades". "De igual manera, nuestra empresa familiar continuará diversificando el portafolio de industrias en las que hemos entrado a través de nuestro recorrido empresarial. Hay nuevas oportunidades que se están evaluando y la inyección de capital nos permite incursionar en otros proyectos", indicó Ferré Rangel. Out of Home Media tenía como accionistas principales a los conglomerados de empresas familiares Grupo Ferré Rangel –empresa publicadora de este diario- y el Grupo Corripio, de República Dominicana. La empresa había logrado un crecimiento anual sostenido de más de un 25%, con clientes en y fuera de Puerto Rico. "Luego de esta adquisición, vemos la oportunidad de desarrollar alianzas estratégicas para colaborar con empresas como GFR Media para complementar el ofrecimiento de espacios publicitarios", dijo Moreno. Transacción que otorga liderato y alcance fuera del área metropolitana Al destacar los méritos de la transacción, Moreno dijo a El Nuevo Día que el acuerdo incluye una alianza para ofrecer paquetes publicitarios a los clientes de GFR Media al tiempo que destacó que Hello Medio se convierte en "líder de cobertura en Puerto Rico". "Cualquier marca que quiera llevar su mensaje, podemos llevarlo", dijo. La empresa tendrá ahora un total de 102 localidades, 130 pantallas digitales y 50 puntos fijos y mesh. El plato fuerte de la compañía de publicidad exterior, explicó Moreno, es en pueblos fuera del área metro "porque en esos pueblos, los comerciantes también se quieren anunciar, se venden celulares, hay bancos". "Somos una empresa 100% puertorriqueña y nos hemos distinguido porque nuestra cobertura es fuerte en los pueblos de la isla", puntualizó. "Es una oportunidad para que ambos equipos ofrezcan una propuesta más completa, competitiva y efectiva expandiendo exponencialmente a los clientes sus opciones multimedios que apoyen sus esfuerzos de venta, mercadeo y publicidad y los ayuden a lograr sus objetivos de negocio." concluyó el ejecutivo.