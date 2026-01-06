Hyundai, propietaria de Boston Dynamics, hizo el lunes la primera demostración pública de su robot humanoide Atlas en la exhibición tecnológica CES, intensificando una competencia con Tesla y otros rivales para construir robots que se parezcan a las personas y hagan cosas que las personas hacen.

“Por primera vez en público, por favor den la bienvenida a Atlas al escenario”, dijo Zachary Jackowski, de Boston Dynamics, mientras un robot de tamaño real con dos brazos y dos piernas se levantaba del piso en un salón de un hotel en Las Vegas.

Luego caminó fluidamente por el escenario durante varios minutos, a veces saludando a la multitud y girando su cabeza como un búho. Un ingeniero pilotó el robot de forma remota desde cerca para el propósito de la demostración, aunque en la vida real Atlas se moverá por sí mismo, comentó Jackowski, gerente general de la compañía para robots humanoides.

PUBLICIDAD

La empresa indicó que una versión del robot que ayudará a ensamblar autos ya está en producción y será desplegada para 2028 en la planta de vehículos eléctricos de Hyundai cerca de Savannah, en el estado de Georgia.

El fabricante de automóviles surcoreano tiene una participación mayoritaria en Boston Dynamics, con sede en Massachusetts, que ha estado desarrollando robots durante décadas y es más conocido por su primer producto comercial: el robot con forma de perro llamado Spot. Un grupo de Spots abrió el evento de Hyundai el lunes bailando en sincronía con una canción de K-pop.

Hyundai también anunció una nueva asociación con DeepMind de Google, que proporcionará su tecnología de inteligencia artificial a los robots de Boston Dynamics. Es un regreso a una asociación familiar para Google, que compró Boston Dynamics en 2013 para luego venderla al gigante tecnológico japonés SoftBank varios años después. Hyundai lo adquirió de SoftBank en 2021.

Es raro que los principales fabricantes de robots hagan demostraciones públicas de sus humanoides, en parte porque los errores atraen atención no deseada. Las startups de robótica suelen preferir mostrar sus prototipos de investigación en videos en redes sociales, lo que les ofrece la oportunidad de mostrar las máquinas en su mejor momento y editar sus fallos.

Al final de la demostración en vivo de Atlas el lunes, que pareció impecable, el prototipo humanoide movió sus brazos en un gesto teatral para presentar un modelo estático de la nueva versión del producto de Atlas, que se veía ligeramente diferente y era de color azul.

PUBLICIDAD

El entusiasmo por el auge comercial de la IA y los nuevos avances técnicos han ayudado a inyectar grandes cantidades de dinero en el desarrollo de la robótica, aunque muchos expertos aún piensan que falta mucho tiempo para que los robots verdaderamente humanoides que puedan realizar muchas tareas diferentes se arraiguen en los lugares de trabajo o en los hogares.

“Creo que la pregunta vuelve a cuáles son los casos de uso y dónde está la aplicabilidad de la tecnología”, comentó Alex Panas, socio de la consultora McKinsey que ayudó a dirigir un panel de robótica en el CES que atrajo a cientos de personas más temprano durante la jornada. “En algunos casos, puede parecer más humanoide. En otros casos, puede que no”.

De cualquier manera, Panas señaló que “el software, los chipsets, la comunicación, todas las demás piezas de la tecnología se están uniendo, y crearán nuevas aplicaciones”.

Los humanoides aún no tienen suficiente destreza para amenazar muchos empleos humanos, aunque es probable que el debate sobre sus efectos en el empleo crezca a medida que se vuelvan más hábiles. La misma planta en Georgia donde Hyundai planea probar Atlas fue el sitio de una redada federal de inmigración el año pasado que llevó a la detención de cientos de trabajadores, incluidos más de 300 ciudadanos surcoreanos.