Una interpretación del rostro de Jesús de acuerdo a la inteligencia artificial se tornó viral en las redes sociales,

La publicación de un usuario de TikTok bajo el nombre de The IA Drawing muestra una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA) de cómo podría haber sido el aspecto real de Jesús.

La imagen, se hizo a partir de las características descritas por historiadores consultados por la BBC y contrario al imaginario religioso o cinematográfico, muestra a un hombre con piel morena, ojos marrones, rasgos marcados, y una cabellera larga, a tono con los datos sobre el origen étnico y geográfico de Jesús.

Este enfoque para visualizar figuras históricas es un testimonio del avance de la tecnología de IA, que utiliza algoritmos para analizar patrones y datos y así generar representaciones que se acercan a la imagen de personajes relevantes.

Existe una dificultad para establecer cómo lucía realmente Jesús, puesto que el Nuevo Testamento no hace ninguna alusión a su aspecto físico. “Los evangelios no lo describen físicamente, no dicen si era alto o bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es su edad aproximada, unos 30 años”, señaló la historiadora neozelandesa Joan E. Taylor, autora del nuevo libro What Did Jesus Look Like?(“¿Cómo lucía Jesús?”) y profesora del Departamento de Teología y Estudios Religiosos del King’s College de Londres, Reino Unido, para la cadena citada anteriormente. Para el diseñador Cícero Moraes, Jesús era moreno, “considerando la tez de personas de aquella región y, principalmente, analizando la fisonomía de hombres del desierto, gente que vive bajo el sol intenso”, según lo explicó a ‘BBC’.

La inteligencia artificial y la generación de imágenes

La Inteligencia Artificial es una rama de la ciencia de la computación y la ciencia de datos, centrada en el desarrollo de sistemas y programas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia y razonamiento humano. Estos sistemas están diseñados para aprender, adaptarse y mejorar con la exposición a nuevos datos y experiencias, imitando la capacidad cognitiva humana en la toma de decisiones, comprensión del lenguaje, reconocimiento de patrones y resolución de problemas.

En el campo de la IA, existen diversas herramientas para la creación de imágenes. Por ejemplo, Deep Dream de Google, utiliza redes neuronales para crear imágenes surrealistas a partir de fotos existentes. DALL-E de OpenAI, por otro lado, puede generar ilustraciones únicas basadas en descripciones textuales. StyleGAN es conocido por crear imágenes realistas de alta calidad, usando información de estilo de una imagen de referencia para generar una nueva imagen. Además, aplicaciones como Runway ML y Artbreeder, accesibles incluso para aquellos sin experiencia en programación, permiten a los usuarios experimentar y crear composiciones visuales únicas. Estas herramientas de IA no solo están revolucionando el arte y la creatividad, sino que también se utilizan en campos como el diseño gráfico, la publicidad y la investigación visual.