Cada año, a medida que se acerca la fecha de lanzamiento de los celulares de Apple, hay más y más rumores sobre sus nuevas características. Como es tradición desde hace bastante tiempo ya, la firma de la manzana presentará la nueva versión de su producto estrella en la “keynote” de setiembre.

En este 2022, tocará develar al mundo el iPhone 14, modelo del que se viene especulando con vorágine sobre todo desde la presentación de iOS 16, el sistema operativo que estrenará el nuevo teléfono inteligente.

Cuántos modelos habrá del iPhone 14

Lo usual sería que la compañía californiana muestre cuatro modelos nuevos: el iPhone 14 mini (sucesor del iPhone 13 mini), iPhone 14 (sucesor del iPhone 13), iPhone 14 Pro (sucesor del iPhone 13 Pro) y iPhone 14 Pro Max (sucesor del iPhone 13 Pro Max).

Sin embargo, ciertos rumores aseguran que Apple se encontraría trabajando en dos modelos de pantalla grande y otros dos de pantalla estándar, lo que pondría en peligro la existencia de la versión mini. Esta opción no sería muy descabellada teniendo en cuenta que los iPhone mini 12 y 13 no lograron gran acogida.

Según The Elec, un conocido portal surcoreano de tecnología, es probable que en lugar del iPhone 14 mini llegue un nuevo iPhone 14 Max. De manera que tendríamos, por un lado, el iPhone 14 y el iPhone 14 Max (con pantallas con notch de 6.06 y 6.7 pulgadas) y, por otro, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (con pantallas perforadas de 6.06 y 6.7 pulgadas).

Fecha de lanzamiento del iPhone 14

Continuando con la tradición, lo lógico es que la compañía tecnológica revele sus nuevos teléfonos inteligentes en setiembre. Para ser más exacto –y teniendo en cuenta que las antiguas “keynote” han tenido lugar los martes– es probable que sea el 6 o 7, ya que la “keynote” se suele llevar a cabo al finalizar el verano (del hemisferio norte).

Si todo sale de esta manera, esperaríamos que en la segunda quincena del noveno mes del año los equipos ya estén disponibles en el mercado. No obstante, la escasez de chips que afecta al mundo podría pasar factura, en cuyo caso quedaríamos en incertidumbre.

Precio del iPhone 14

De acuerdo a una entrevista con The Sun, Dan Ives, jefe del grupo de analistas Wedbush Securities, señaló que los precios de la cadena de suministro es la fuerza impulsora detrás de un posible aumento del costo de este smartphone.

“Creemos que se avecina un aumento de precio de $100 para el iPhone 14. Los precios han estado aumentando en toda la cadena de suministro, y Cupertino [la ciudad de California] necesita pasar estos costos al consumidor en este lanzamiento”, aseguró.

Es decir, el aumento del costo se debe a la situación actual en la economía mundial. Sin embargo, pese a que se podría entender este aumento en el precio del iPhone estándar, podría significar uno más grande para las otras versiones, dado que, como mencionamos antes, la versión Mini podría no salir a la venta.

Sin embargo, de acuerdo con lo que ha recogido Forbes, Apple ha decidido congelar el precio de lanzamiento del modelo base del iPhone 14. Es decir, este tendría el mismo costo que el iPhone 13 en su lanzamiento. No se sabe si esta medida incluye al modelo Max o si este sí se verá afectado por la situación actual. Los precios quedarían así:

iPhone 14 - $799 (iPhone 13 costaba $799).

iPhone 14 Max - $ 999 u $899 (iPhone 13 Mini costaba $699).

iPhone 14 Pro - $1,099 (iPhone 13 Pro costaba $999).

iPhone 14 Pro Max - $1,199 (iPhone 13 Pro Max costaba $1,099).

Diseño del iPhone 14

Según el portal Applesfera, los iPhone 14 ya habrían terminado su etapa de diseño y se encontrarían en fases iniciales de fabricación. Mientras tanto Mark Gurman, analista del ecosistema de Apple, predice que uno de los principales cambios en el diseño frontal del móvil será el agujero que el dispositivo acondicionará para su cámara delantera, el cual reemplazará al notch que iPhone adoptó desde hace un tiempo, aunque solo en los modelos de más plata gama. Asimismo, se sumarían un nuevo diseño de marcos más finos que intenta que el usuario aproveche al máximo la pantalla.

Los renders filtrados por Jon Prosser muestran una apariencia similar a la de los iPhone 12, con unas esquinas en ángulo en vez de redondeadas y un mayor grosor general del terminal. Se espera asimismo que el módulo de la triple cámara pase a estar más integrado en la parte trasera, sin protuberancia en los lentes, pero con un tamaño mayor.

Una reciente filtración de las fundas de los nuevos iPhone parece confirmar lo que ya se venía diciendo sobre la versión mini del iPhone 14, que ya no verá la luz. Por el contrario, sorprende el nombre Plus, que no había sido mencionado hasta ahora. Desde Applesfera comentan que quizás sea el nombre que la compañía haya pensado para ese modelo. Puede que “iPhone 14 Max” tenga más sentido, pero a lo mejor el equipo de marketing de Apple no quiere que se confunda con el iPhone 14 Pro Max. O tal vez quieren que la nomenclatura “Max” se reserve a los modelos de los iPhone más caros.

Otro detalle que las fundas dejan entre ver es un aumento del tamaño de los lentes de los nuevos iPhone, lo cual muy probablemente se traducirá en una mayor calidad de fotos y videos. Aunque este detalle indicaría también que estos modelos seguirían manteniendo aquella protuberancia trasera que han presentado las últimas versiones del teléfono, al contrario de lo que otros rumores insinuaban.

Por otra parte, los colores de los modelos, según recoge Applesfera, tendrían un pequeño cambio: la introducción del morado. Este no será una versión más del celular, sino que reemplazará a otro. La variante rosa del iPhone 14 y el Sierra Blue en Pro serán cambiados por este nuevo color. La lista quedaría así:

Especificaciones internas del iPhone 14

Si bien aún no hay mucha información de hardware, sí parece que la marca sigue empeñada con su Lightning. Aunque los iPad ya estén integrando USB tipo-C los, iPhone 14 seguirían con el conector propio de Apple. Cabe advertir que otros rumores aseguran que los iPhone 14 sí darían el salto al USB tipo C. Solo lo sabremos a ciencia cierta el mismo día de la presentación.

El conocido analista Ming-Chi Kuo adelantó hace meses que los grandes cambios llegarán no en los iPhone 14 sino en los 15. Sin embargo, él es de los que aseguran que los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max aumentarán de forma considerable el tamaño de los sensores principales de las cámaras y, por fin, abandonarán los 12 megapíxeles para dar el salto a los 48 megapíxeles con tecnología pixel binning y grabación de vídeo 8K.

En cuanto al procesador, algunos hablan de que el nuevo caballo de batalla de Apple podría llegar con un chip de 4 nanómetros. Sería el procesador A16 Bionic, aunque estaría disponible exclusivamente para las versiones más avanzadas del nuevo iPhone.

También se especula que una de las tecnologías más queridas y recordadas por los usuarios de iPhone podría regresar. Nos referimos al Touch ID, pero en esta ocasión llegaría integrado bajo la pantalla.