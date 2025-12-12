El origen de la vida en el planeta Tierra siempre ha generado curiosidad entre las personas, pero especialmente dentro del mundo científico. Sin embargo, un grupo de investigadores japoneses descubrió un organismo que desafía las fronteras de lo vivo y lo muerto.

Se trata de un hallazgo realizado por un equipo de la Universidad de Tsukuba, en Japón, en el que analizaron material genético de plancton marino y encontraron secuencias de ADN que no coincidían con ninguna categoría conocida.

De acuerdo con lo revelado por los investigadores, el patrón resultó ser bastante inusual, debido a que detectaron la presencia de una arquea completamente nueva, por lo que decidieron bautizarla como Sukunaarchaeum.

Según el grupo de científicos japoneses, el microorganismo tiene características que no se encuentran dentro de la biología tradicional. En ese sentido, los expertos lo descubrieron como un ser pequeño, enigmático y minimalista.

“Parece haber pasado por una especie de reducción extrema a lo largo de su evolución”, puntualizaron los investigadores. Además, mencionaron que Sukunaarchaeum cuenta con unos 238 mil pares de bases, es decir, menos de la mitad del genoma más pequeño conocido hasta ahora.

En ese sentido, los científicos explicaron que el microorganismo eliminó todo lo que consideraba que no es esencial para su existencia. Y, por si fuera poco, tiene la capacidad de “leer” y “copiar” información genética.

Sukunaarchaeum no puede sostener por sí mismo su propia vida

A pesar de que este ser microscópico puede replicar, transcribir y traducir datos genéticos, depende de otros seres para obtener recursos fundamentales, lo que lo acerca más a los virus.

Sin embargo, también produce ARN mensajero y ribosomas, una función que suele ser propia de los organismos celulares. Esta posición híbrida ha hecho que los científicos lo consideren una forma viral jamás registrada.

Si bien los estudios en torno a este ser tan particular siguen en marcha, el equipo de investigadores cree que su descubrimiento podría revelar detalles sobre la evolución y el origen de la vida.

Por otro lado, subrayaron que este microorganismo también ha hecho que la ciencia se replantee todo lo que sabe de las entidades más pequeñas y el tipo de clasificaciones con las que cuenta la biología.