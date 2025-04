Kenzie Dryden, originaria de Iowa, Estados Unidos, compartió a través de TikTok el proceso que enfrentó al recibir un diagnóstico de linfoma de Hodgkin cuando apenas tenía 18 años.

En su publicación, la joven explicó que acudió a urgencias luego de notar que su ojo derecho no se abría del todo. Pese a su preocupación, varios profesionales de la salud no profundizaron en la causa.

“Si alguna vez han tenido algo así, por favor corran a urgencias y defiéndanse, porque yo habría muerto si no hubiera presionado a los médicos para que me examinaran”, manifestó en el video que superó las 150 mil visualizaciones. En esa publicación, advirtió a otros usuarios sobre la importancia de hacer valer sus síntomas, especialmente cuando estos se descartan sin exámenes exhaustivos.

El diagnóstico definitivo se confirmó en abril de 2023, tras una Tomografía Axial Computarizada en el Bascom Palmer Eye Institute, en Miami. Para entonces, ya había pasado por cinco consultas médicas sin obtener respuestas claras. En todas le mencionaron que el malestar se debía al estrés. “Fui a cinco médicos diferentes... y me dijeron que todo era estrés”, afirmó.

En esas primeras visitas médicas, incluso cuando presentaba señales compatibles con el síndrome de Horner, como la dilatación desigual de sus pupilas, los especialistas relacionaron todo con el ritmo de vida universitario. “Decían: ‘Oh, es sólo estrés, eres una estudiante universitaria, no es nada’”, recordó Kenzie.

Los estudios en el centro de Miami revelaron un tumor en el pecho, lo que permitió dar inicio inmediato al tratamiento. “Empecé la quimioterapia de inmediato, y me dijeron que si no empezaba, habría muerto en un par de meses”, señaló. Entre los síntomas que también experimentó mencionó el cansancio extremo y un cambio físico notorio: “Mi ojo derecho parecía una muñeca rota”.

Las palabras de los médicos tras recibir los resultados del examen reflejaron la gravedad del caso. “Decían: ‘No sabemos cómo estás viva, no sabemos cómo no has sentido esto’”, relató.

Usuarios en redes sociales reaccionaron al relato con comentarios que expresan inquietud por la forma en que algunos médicos enfrentan ciertos síntomas. “Ningún médico debería descartar NUNCA unas pupilas desiguales”, escribió un seguidor. Otro añadió: “¿Por qué la mayoría de los médicos lo descartan todo por estrés o ansiedad?”.

El caso de Kenzie se ha comparado con el de otras mujeres jóvenes que enfrentaron diagnósticos tardíos debido a una evaluación médica inicial incorrecta. El New York Post citó los ejemplos de Lucy Younger, Molly Smith y la deportista Gaby Dabrowski, quienes también pasaron por experiencias similares antes de conocer su condición real.

Datos relevantes sobre el linfoma de Hodgkin

La American Cancer Society define el linfoma de Hodgkin como un cáncer que se origina en los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco del sistema inmunológico. Aunque puede aparecer en distintas áreas del cuerpo, frecuentemente comienza en los ganglios linfáticos del cuello, el tórax o las axilas, y su propagación tiende a seguir un patrón más predecible que en otros linfomas.

La entidad médica estadounidense explica que este tipo de cáncer es uno de los más tratables si se detecta a tiempo. Entre los síntomas comunes se incluyen la inflamación sin dolor de ganglios linfáticos, fiebre, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga persistente, picazón en la piel y sudoración nocturna intensa.

Las opciones terapéuticas se determinan con base en la etapa de la enfermedad, los síntomas presentes, la edad y el estado general del paciente, e incluyen quimioterapia, radiación, inmunoterapia o combinaciones de estos tratamientos.