Dominique McShain, creadora de contenido con gran visibilidad en redes sociales, falleció a los 21 años tras enfrentar un cáncer de colon que le fue detectado en 2024.

La enfermedad se encontraba en una fase muy avanzada cuando fue diagnosticada, lo que impidió aplicar tratamientos curativos.

En abril del año pasado, Dominique comunicó que los médicos le habían encontrado un cáncer de colon sin posibilidad de reversión. El padecimiento ya había hecho metástasis, lo que significa que las células cancerígenas se habían diseminado a otros órganos, incluido el hígado. Como consecuencia, este órgano presentó fallos que impidieron continuar con las sesiones de quimioterapia que había iniciado meses antes.

PUBLICIDAD

En un mensaje compartido en redes sociales, expresó: “En este momento he pasado a cuidados al final de la vida, enfocándome en el alivio del dolor y el manejo de los efectos secundarios, con mucho tiempo pasado tanto en el hospital como en instalaciones de hospicio”. Aunque en un comienzo recibió quimioterapia, los médicos decidieron interrumpirla tras detectar daños severos en su hígado.

La evolución de su estado generó síntomas como ictericia, lo que se refleja en un tono amarillento en la piel y en los ojos. La joven dejó un mensaje final en sus plataformas digitales, donde escribió: “Quiero ser directa con todos ustedes: será mi última actualización sobre mi viaje contra el cáncer hasta que fallezca. Recientemente me dieron un pronóstico de solo unos días a pocas semanas de vida”.

En sus publicaciones, la influencer compartió sus reflexiones sobre el proceso que atravesaba y la necesidad de hablar sobre la detección temprana. “Recientemente he estado imaginando con frecuencia el cielo, un lugar donde finalmente seré libre del dolor que me ha acompañado durante tanto tiempo. Me imagino sin el sufrimiento constante, sin necesidad de medicación sólo para sobrevivir el día”, escribió. También mencionó: “El cielo será un lugar de paz donde mi cuerpo ya no estará destrozado ni lleno de cáncer”.

Factores de riesgo y señales de alerta para el cáncer colorrectal en edades tempranas

La experiencia de Dominique McShain reactivó la conversación sobre la aparición del cáncer de colon en personas menores de 45 años. En diálogo con SuMédico, el oncólogo Stefan Zilli explicó que este tipo de cáncer está aumentando en frecuencia entre adultos jóvenes. “En muchos casos, el cáncer de colon en jóvenes es esporádico, esto significa que se desarrolla por múltiples factores, siendo el principal la dieta alta en alimentos ultraprocesados, baja en fibra y verduras, así como alta en proteínas de carnes rojas”, afirmó.

PUBLICIDAD

El cáncer colorrectal afecta principalmente al colon y al recto. El especialista añadió que aunque la mayoría de los pacientes jóvenes no presentan antecedentes hereditarios, sí se han registrado casos en personas de 30 años o menos. Además de la alimentación poco favorable, otros comportamientos que pueden influir incluyen el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, la falta de actividad física, el estrés crónico y la ansiedad persistente.

Desde la perspectiva médica, hay ciertos signos que no deben pasarse por alto, incluso en personas jóvenes. Entre ellos se encuentran:

Dolor en la zona abdominal que no desaparece. Alteraciones prolongadas en las deposiciones como estreñimiento o diarrea. Presencia de sangre en las heces. Reducción significativa del peso corporal sin razón aparente.

Los dos últimos puntos suelen aparecer cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada. Por esa razón, la recomendación es consultar a un profesional si estos síntomas persisten más de dos semanas. “Si notamos un dolor que no se quita en dos o tres días y cambios en nuestras deposiciones, hay que revisarse de inmediato”, advirtió Zilli.

Para reducir el riesgo, se sugiere mantener una dieta basada en vegetales, frutas, cereales integrales y proteínas de origen magro. Asimismo, se recomienda evitar el alcohol, dejar el cigarrillo y disminuir los niveles de estrés, ya que este puede crear un ambiente inflamatorio que propicia el desarrollo de tumores, especialmente en el colon.