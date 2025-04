Ashley St. Clair, la influencer conservadora que dice tener un hijo con Elon Musk, continúa su ofensiva contra el multimillonario y luego de que a comienzos de abril diera a conocer que tuvo que vender su vehículo Tesla Model S para poder compensar el recorte del 60% en la manutención mensual que el dueño de X y SpaceX le proporcionaba al niño, ahora fue más allá y además de hacer público el nombre del pequeño, contó cómo fue concebido y el monto que Musk le ofreció para mantenerlo en secreto.

St. Clair, quien tiene 26 años, hizo las explosivas revelaciones en una extensa entrevista con The Wall Street Journal. Según recogió el New York Post, la influencer relató que su hijo fue concebido durante un viaje de Año Nuevo en St. Barts.

De acuerdo a la versión de St. Clair, esa noche ella le indicó a Musk que estaba ovulando, a lo que él habría respondido “¿qué estamos esperando?”. Cabe recordar que Musk está obsesionado con el descenso en nacimientos en Estados Unidos, al punto que ha ofrecido su propia esperma a conocidos y amigos. St. Clair quedó embarazada y fue en ese momento en que comenzaron a solicitarle cosas extrañas, como que mantuviera la gestación en secreto o que el niño debía nacer por cesárea, porque Musk consideraba que el parto vaginal restringe el tamaño del cerebro de los recién nacidos. El multimillonario tampoco quería el pequeño fuera circuncidado, considerando que su madre es judía. Romulus nació en septiembre de 2024 y, según un informe al que tuvo acceso The Wall Street Journal, Musk le habría ofrecido a St. Claire un pago de 15 millones de dólares, además de manutención mensual de 100 mil dólares, para mantener en secreto al que sería su hijo número 13. Sin embargo, en febrero pasado, la influencer reveló la existencia del pequeño a través de un mensaje de X.

“Hace cinco meses, di la bienvenida a un nuevo bebé al mundo. Elon Musk es el padre”, afirmó. Asimismo, explicó que no había dado a conocer antes la noticia “para proteger la privacidad y seguridad del niño”, pero que decidi’o hacerlo público debido a la intención de algunos medios sensacionalistas de divulgar la información. “Pretendo permitir que nuestro hijo crezca en un entorno normal y seguro”, agregó.

Musk no reaccionó al mensaje de la influencer, pero sí a una publicación que afirmaba que la mujer “planeó durante CINCO AÑOS” atraparlo. “Whoa”, replicó Musk. El multimillonario no ha reconocido públicamente a Romulus, pero sí aseguró que dio 2.5 millones de dólares a St. Claire y 500 mil dólares al año para su manutención. “No sé si el niño es mío o no”, publicó en X, agregando que “no me opongo a averiguarlo”. Según recogió el New York Post, el informe al que accedió The Wall Street Journal señala que un tribunal de Nueva York ordenó una prueba de paternidad que finalmente arrojó un 99.9999% de probabilidad de que Elon Musk sea el padre de Romulus.