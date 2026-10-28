La inteligencia artificial cada día gana más popularidad debido a la cantidad de tareas que puede realizar de manera más rápida y eficaz. Aunque los expertos siempre han señalado que necesitará la ayuda del ser humano, Alex Turner, exinvestigador de Google DeepMind, tiene una opinión completamente diferente.

De acuerdo con la explicación del experto, esta herramienta avanza cada día más, tanto que los investigadores aún no han logrado descifrar por completo su comportamiento. Esta situación podría llevar a la humanidad a una encrucijada en lo que respecta a su futuro.

Durante su intervención del pasado viernes 23 de octubre, Turner afirmó que la inteligencia artificial “tendría la capacidad de acabar con la raza humana” sin recibir ninguna instrucción por parte de una persona.

PUBLICIDAD

“Depende de lo que hagamos a continuación. Estoy aquí para explicarles qué sucederá si seguimos desarrollando la inteligencia artificial de la manera en que lo estamos haciendo”, indicó.

Según lo que indicó el experto, las empresas, en su afán por crear la herramienta más potente, podrían llegar a convertirla en un problema que termine por hacerles perder el control.

“A diferencia de cómo, por ejemplo, los ingenieros pueden comprender las estructuras que diseñan, las empresas de tecnología de IA tal vez no comprendan completamente cómo funcionan sus creaciones”, agregó.

Estos sistemas tecnológicos son cada vez más capaces de realizar tareas difíciles y complejas, con el fin de que ejecuten instrucciones sin recibir ayuda de los seres humanos.

“Hay una probabilidad de una entre tres de que la IA acabe con la humanidad en diez años”, argumentó.

Asimismo, indicó que el comportamiento de estas máquinas es difícil de predecir o comprender, por lo que, en cualquier momento, podrían salirse de control.

“No hemos creado una IA de ese tipo”, agregó. También señaló que podría llegar a comportarse de manera diferente cuando está siendo observada, por lo que los científicos no podrían saber qué está comprendiendo.