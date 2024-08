Una persona lo puede bloquear de sus contactos de WhatsApp por diversos motivos, como una pelea, discusión, desacuerdo e incluso una ruptura amorosa. Pero, hay quienes lo realizan sin motivo aparente y eso lo puede dejar en una confusión.

Existen diferentes maneras para comprobar que ha sido bloqueado en la aplicación. La primera señal es que no podrá ver las confirmaciones de lectura con un doble “tic” azul. En su lugar verá uno gris, no le aparecerán los estados de la otra persona ni podrá ver su última hora de conexión, según el centro de ayuda.

Sin embargo, los usuarios han encontrado otros trucos con los cuales también se puede corroborar que esa persona de la que sospecha lo bloqueó de sus contactos. Lo importante es que cuente con una versión actualizada de la aplicación n su teléfono celular.

El truco que puede ayudarle a conocer si alguien lo bloqueó en WhatsApp

Para comprobar si alguien lo bloqueo de sus contactos en la aplicación, debe abrir la aplicación desde su celular y dirigirse hacia los tres puntos o el símbolo “+” que se encuentra en la parte superior derecha. Allí le aparecerá una lista con diversas opciones.

De clic sobre “nueva difusión” y añada cada uno de los contactos de los cuales usted sospecha que lo bloquearon. También puede añadir a una persona que no lo tenga bloqueado para corroborar su funcionamiento si así lo desea.

Al terminar, envíe un mensaje y observe si aparecen dos “tics” grises. Si observa solo uno, quiere decir que la persona lo bloqueó en WhatsApp, según “Mvs Noticias”. Cabe destacar que, si el sujeto le quita el bloqueo, no le llegará el mensaje que le escribió anteriormente, así que no se preocupe porque no será descubierto.

Otra opción es realizar una llamada. Si se establece la comunicación, significa que no lo han bloqueado, pero si no lo logra contactar puede que ya no tenga acceso a realizarle llamadas, que pudo quedarse sin batería, sin datos o perdió su celular, de acuerdo con “Xataka”.

Otra manera de averiguarlo es creando un grupo. Para esto, seleccione los contactos que desee, entre ellos la persona de la cual sospecha. Si puede añadirlo, es que no lo tienen bloqueado, pero en caso contrario, puede que sí lo haya hecho o que tenga una restricción a las invitaciones de grupales