Hay ideas que no fracasan porque sean malas. Fracasan porque llegaron muy temprano.

Y eso fue exactamente lo primero que pensé cuando leí que Microsoft estaría probando una función llamada Disc2Digital para Xbox.

La idea es sencilla. Imagínate abrir esa gaveta donde tienes tu colección de juegos de Xbox One y Xbox Series, sacar uno, ponerlo en la consola y que, en vez de pedirte el disco cada vez que quieras jugar, automáticamente pase a formar parte de tu biblioteca digital. Microsoft todavía no lo ha anunciado oficialmente ni ha explicado cómo funcionaría, pero el concepto me llevó inmediatamente al 2013.

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¿Y si el mayor error de Xbox terminó convirtiéndose en la clave para proteger nuestras colecciones de juegos físicos?

Cuando Microsoft presentó el Xbox One en 2013, la compañía tenía una visión completamente distinta a la que conocíamos. Internet sería obligatorio, los juegos se instalarían en el disco duro y las licencias digitales tendrían un rol mucho más importante.

El backlash fue inmediato. La conversación pasó a ser sobre la conexión obligatoria, las verificaciones en línea y las dudas sobre prestar o vender juegos usados. Microsoft dio marcha atrás antes del lanzamiento y muchos consideran que aquel momento le costó toda la generación.

Pero, ¿qué pasa si muchas de las tecnologías que Microsoft desarrolló para aquella visión nunca desaparecieron? ¿Y si lo que cambió fue la estrategia comercial, pero no la ingeniería?

Lo digo porque, hace más de diez años, Xbox ya había separado dos conceptos que antes parecían ser uno solo: el juego y la propiedad del juego.

Cuando insertas un título retrocompatible de Xbox 360 en un Xbox One o un Xbox Series X, realmente no juegas desde ese disco. La consola descarga una versión digital desde los servidores de Microsoft y el disco es solo para confirmar que eres el dueño de esa copia.

Hace más de una década, Xbox convirtió el disco en una llave de acceso. Viéndolo de esa manera, Disc2Digital parecería ser el próximo paso lógico: que esa llave deje de ser física y se convierta en una licencia digital.

Y si eso termina por ocurrir, la ironía sería espectacular.

La estrategia que provocó uno de los momentos más difíciles en la historia de Xbox podría convertirse en la base para resolver uno de los problemas más grandes de la industria: cómo movernos hacia un futuro digital sin perder la inversión que, durante años, hicimos en juegos físicos.

Independientemente de si Disc2Digital llega o no, me parece fascinante que una idea que hace 13 años fue rechazada podría convertirse hoy en la solución para preservar nuestras bibliotecas físicas.