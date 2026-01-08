El uso de la inteligencia artificial cada vez gana más popularidad. Lo que comenzó como una ayuda para hacer tareas o resumir textos se ha convertido en un “confidente digital” al que muchas personas recurren para conversar sobre sus emociones y problemas.

Aunque es una herramienta que suele ser útil para crear escritos, responder preguntas e incluso generar contenido, algunos estudios alertan sobre los posibles efectos negativos en la salud mental.

Aunque la inteligencia artificial no puede inducir psicosis, sí es capaz de desencadenar o agravar los síntomas en algunas personas con problemas mentales preexistentes; así lo reveló una investigación realizada por la revista “The Primary Care Companion for CNS Disorders”.

De acuerdo con el relato de un hombre de 41 años, con antecedentes importantes de psicosis inducida por sustancias como esteroides anabólicos y cannabis, así como de ansiedad, fue atendido en el servicio de urgencias del Centro Médico Dartmouth-Hitchcock, en New Hampshire, Estados Unidos. Llamó a la Policía porque estaba atemorizado; los médicos que lo evaluaron confirmaron que, después de haber tenido una discusión con la inteligencia artificial, principal herramienta de su trabajo, perdió el control.

El paciente explicó que, luego de este incidente, fue a un hotel para intentar descansar de una larga jornada de trabajo utilizando esta aplicación, pero, de un momento a otro, comenzó a sentir que “fuerzas invisibles lo atacaban” por motivos relacionados con su empleo.

Al sentir que su vida podía estar en riesgo, se puso en contacto con el servicio de urgencias, que lo trasladó a un centro asistencial donde los médicos pudieron estabilizarlo del brote psicótico que estaba presentando.

El paciente comentó que su empleo está centrado en la investigación cuántica y que, con ayuda de la inteligencia artificial, puede formular y recopilar datos relativos a estos temas. Además, al ser un consumidor constante de cannabis, hormona del crecimiento y testosterona, hizo que sus síntomas de psicosis pudieran empeorar.

Para personas con problemas mentales, debe ser moderado

Por otro lado, los investigadores Matthew Caldwell y Patrick Ho, del Departamento de Psiquiatría de la clínica mencionada anteriormente, consideran que el uso de esta herramienta no puede ser la causa de los signos que presentó el paciente; sí constituye un poderoso “alimento” que podría actuar como desencadenante.

“Aunque las manifestaciones de nuestro paciente parecían estar relacionadas con el consumo de sustancias, sus delirios y paranoias se centraban exclusivamente en la inteligencia artificial. Probablemente, el empleo de la herramienta exacerbó sus síntomas, ya que sentía que necesitaba trabajar cada vez más horas con ella a costa de su sueño. Esto pudo generar una retroalimentación positiva, empeorando progresivamente sus síntomas”, comentaron.

Según el portal “Cuídate Plus”, hay algunos estudios que hablan de la “psicosis por inteligencia artificial” y plantean la hipótesis de que algunas personas suelen experimentar este fenómeno y que estarían sujetas a delirios, persecuciones, referencias, grandeza, culpa y transmisión de pensamientos relacionados con esta aplicación.

En el caso del paciente atendido por el centro médico de New Hampshire, no se presentaron síntomas de transmisión del pensamiento ni delirios de culpa; sí mostró otros signos de alarma.

“El paciente presentó delirios de persecución por sus descubrimientos realizados mediante inteligencia artificial, de referencia (imagen generada a partir de un símbolo de su infancia) y de grandeza (ser pionero en la investigación cuántica)”, explicaron los investigadores.

De acuerdo con los especialistas, a medida que la aplicación avanza y se vuelve más común, las personas con problemas mentales deben tener cuidado con su uso para evitar complicaciones.

“Como resultado, más personas con trastornos psicóticos o delirantes podrían adoptar contenidos relacionados con la inteligencia artificial en sus esquemas paranoicos y delirantes”, concluyeron.