Por primera vez en la historia, una mujer fue nombrada presidenta de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC). Se trata de Janethsi Ostaiza, una venezolana de raíces ecuatorianas que reside hace una década en Puerto Rico y asegura estar comprometida en llevar muy en alto el nombre de la Isla, la que considera su segundo hogar.

Janethsi Ostaiza, quien tiene 40 años, es de padres migrantes ecuatorianos, por eso nació en Caracas, Venezuela, y se crió en Petares, un barrio muy pobre de la capital. A pesar de esto, logró salir adelante y estudió un bachillerato en economía de la Universidad Eloy Alfaro Manabí de Ecuador. Además, una vez casada con un puertorriqueño y ya viviendo aquí, forjó un bachillerato en Lenguas Extranjeras, con concentración en Francés de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). Actualmente, se encuentra haciendo una maestría en Lingüística, también en la Upi.

En el 2018, fue aceptada en el Programa Solar System Ambassadors de I Jet Propulsion Laboratory de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés). ( Suministrada )

Aunque sus estudios no están ligados a la ciencia, Janethsi asegura que su pasión por todo lo relacionado a la Luna la llevaron a unirse a la SAC como una miembro más para el verano del 2015. Esto, luego de participar de una observación que hiciera la entidad en el área de El Morro. Desde entonces, quedó “más enamorada que nunca del universo”.

“Más que (tener) una conexión con la ciencia, es una conexión con nuestro satélite natural, con la Luna. Siempre tuve una profunda admiración por verla, me encantaba observarla, y eso viene desde chiquita. Cuando me mudé aquí a Puerto Rico, mi esposo sabía de ese amor particular y, un día conversando con un amigo de él, le comentó sobre las observaciones que hacía la SAC y nosotros fuimos por curiosidad”, relató.

“Ese día salí más enamorada que nunca de nuestro universo; es que observar todos esos cuerpos celestes a través de esos telescopios, eso despertó en mí una curiosidad y una pasión que hasta el día de hoy está. Esa misma noche, que fui por curiosidad a observar lo que hacía la SAC, salí convertida en miembro de la organización”, recordó Ostaiza, quien reside en Camuy.

Es la primera mujer que preside la entidad. ( Suministrada )

Desde entonces, Janethsi fue desempeñando sus labores y creando ideas para ayudar a la entidad educativa en sus proyectos. En el 2018, fue aceptada en el Programa Solar System Ambassadors de I Jet Propulsion Laboratory de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés), un proyecto de voluntariado que promueve la educación orientada a la ciencia, exploración espacial y las misiones de la NASA, el cual dijo “se alinea perfectamente con los propósitos de la SAC”.

Sorprendida por su elección

Es así como, a finales del 2021 se convierte en parte de la Junta de Directores, cuyos miembros deciden elegirla para el puesto de presidenta que hoy ostenta.

“Para ser completamente honesta, jamás (se lo imaginó). Algunos compañeros siempre estábamos bien activos en la SAC y nos dimos a la tarea de recopilar ideas y proyectos para la expansión y mejoramiento de la entidad. Ya estando dentro de la Junta, en nuestra primera reunión, mis compañeros me escogieron de forma unánime para que yo fuera la presidenta. Nunca se me ocurrió. Básicamente, lo que esperaba simplemente era trabajar por la SAC y, como uno dice: ‘meterle mano’. Trabajar para llevar la SAC a otro nivel, sacarla adelante. Jamás me pasó por la mente, ni tan siquiera remotamente, ser electa la nueva presidenta. Fue verdaderamente sorpresivo”, admitió Ostaiza.

Aunque el hecho de ser la primera mujer que preside la entidad es para ella un honor, asegura que el ser una fémina no influyó en tal decisión, sino que fue la necesidad que tenía la SAC en términos administrativos.

“Para mí es un honor extraordinario haber sido escogida para el cargo. El puesto no se me fue conferido por ser mujer, sino por la experiencia laboral en áreas administrativas y de liderazgo, y por la preparación académica que poseo para darle a la SAC ese impulso administrativo que necesita”, sostuvo la presidenta, quien a la par trabaja en un proyecto de investigación lingüística en el Programa de Experiencias Académicas Formativas de la UPR.

Así, la venezolana de raíces ecuatorianas, pero con un pedazo de su corazón ya boricua, dice estar “haciendo patria” en nombre de la Isla a través de su nuevo rol con la entidad científica y espera llevarla a otro nivel.

Janethsi Ostaiza cuenta con un bachillerato en Economía, un bachillerato en Lenguas Extranjeras, con concentración en Francés y realiza una maestría en Lingüística. ( Suministrada )

“Nuestra meta, y hablo en plural, es llevar a la SAC a la excelencia en todos los aspectos. Tenemos planes muy ambiciosos que van desde la obtención de fondos a través de la sección 501 (c) 3 del IRS, también llevar observaciones a muchos otros municipios de la Isla a los que aún no hemos podido llegar. También queremos proveer educación de calidad a nuestros socios y al público. Entre nuestros planes más ambiciosos está dejar el nombre de Puerto Rico bien en alto, como un referente en el Caribe y América Latina en el área de la Astronomía”, aseguró la presidenta, quien también quiere enfocarse en realizar más actividades educativas en las escuelas y universidades.

“Definitivamente, hay una sed por aprender más del universo, de las ciencias, por aprender de lo que la SAC hace y eso lo podemos ver en las observaciones que nosotros hacemos al público. La SAC hace un trabajo extraordinario, no solo es ir a un lugar y llevar nuestros telescopios, sino es impactar a la niñez, impactar a estas futuras generaciones para que puedan ver que sus sueños se pueden cumplir y que la ciencia también es una rama que les abre muchas otras oportunidades, sus horizontes. Eso es lo que nosotros hacemos, alimentar esa sed de conocimiento”, dijo Ostaiza.