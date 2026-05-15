Miami. La sonda Psyche aprovechará este viernes su paso por Marte para utilizar la gravedad del planeta y aumentar su velocidad, además de ajustar su trayectoria rumbo al asteroide metálico del mismo nombre, uno de los objetos más inusuales del sistema solar, cuyo estudio ayudará a indagar sobre el origen de la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) informó que la nave pasará hoy a unos 4,500 kilómetros de la superficie marciana y viajará a cerca de 20,000 kilómetros por hora.

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La misión Psyche, lanzada el 13 de octubre de 2023, tiene como destino el asteroide 16 Psyche, ubicado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter.

Según la agencia espacial estadounidense, este cuerpo celeste podría ser el núcleo metálico expuesto de un antiguo planeta primitivo destruido durante las primeras etapas de formación del sistema solar.

Los científicos esperan que su estudio ayude a comprender mejor cómo se formaron los planetas rocosos, incluida la Tierra.

La nave utiliza un avanzado sistema de propulsión solar-eléctrica alimentado con xenón, un gas noble incoloro e inodoro que puede ser ionizado para generar empuje en motores espaciales.

Este tipo de tecnología consume menos combustible que los sistemas tradicionales y permite realizar misiones de larga duración de manera más eficiente.

La NASA explicó que la maniobra alrededor de Marte permitirá ahorrar combustible al aprovechar la gravedad del planeta como una especie de “honda” natural para impulsar la nave hacia el cinturón de asteroides, donde se prevé que llegue en 2029.

La agencia espacial también aprovechará el sobrevuelo para calibrar los instrumentos científicos de la sonda.

Durante el acercamiento, Psyche tomará miles de imágenes de Marte y realizará observaciones que ayudarán a preparar las futuras operaciones científicas en el asteroide.