Con el regreso lunar de la NASA convertido en un éxito galáctico gracias a Artemis II, el mundo se pregunta: ¿Qué será lo próximo? ¿Y cómo superarlo?

“Para la gente de todo el mundo que mira hacia arriba y sueña con lo que es posible, la larga espera ha terminado”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, al presentar al comandante del Artemis II, Reid Wiseman, al piloto Victor Glover, a Christina Koch y al canadiense Jeremy Hansen en la jubilosa celebración de bienvenida del sábado.

Ahora que los primeros viajeros lunares en más de medio siglo han regresado sanos y salvos a Houston con sus familias, la NASA tiene a Artemis III en su punto de mira.

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“La próxima misión está a la vuelta de la esquina”, observó Rick Henfling, director del vuelo de entrada, tras el amerizaje de la tripulación en el Pacífico el viernes.

En una misión recientemente añadida a la agenda para el próximo año, los astronautas de Artemis III, aún sin nombre, practicarán el acoplamiento de su cápsula Orion con uno o dos módulos de aterrizaje lunar en órbita alrededor de la Tierra. SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, compiten por ser los primeros en tener listo su módulo de aterrizaje.

La Starship de Musk y la Blue Moon de Bezos compiten por el importantísimo alunizaje Artemis IV en 2028. Dos astronautas apuntarán a la región polar sur, la ubicación preferida para la base lunar de 20,000 a 30,000 millones de dólares prevista por Isaacman. Es casi seguro que en los cráteres permanentemente ensombrecidos se esconden enormes cantidades de hielo que podrían proporcionar agua y combustible para cohetes.

El mecanismo de acoplamiento para el ensayo de Artemis III ya se encuentra en el Centro Espacial Kennedy de Florida. El último modelo de Starship está a punto de despegar en un vuelo de prueba desde el sur de Texas, y una versión reducida de Blue Moon intentará un alunizaje a finales de este año.

La NASA promete anunciar “pronto” la tripulación de Artemis III. Al igual que el Apolo 9 de 1969, Artemis III pretende reducir el riesgo de los alunizajes posteriores.

A Rusty Schweickart, astronauta del Apolo 9, le encantaba pilotar el módulo lunar en órbita terrestre baja: “el sueño de un piloto de pruebas”. Pero no cabe duda de que “los verdaderos astronautas”, al menos en la mente del público, fueron los que pisaron la Luna.

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Wiseman y su tripulación mostraron toda su pasión y sus sentimientos mientras volaban alrededor de la Luna y de vuelta, emocionándose por los seres queridos perdidos y por los que quedaron atrás en la Tierra.

Durante su viaje de casi 10 días, pidieron entre lágrimas que un cráter lunar fresco y brillante llevara el nombre de la difunta esposa de Wiseman, Carroll, que murió de cáncer en 2020. También compartieron abiertamente su amor mutuo y por el Planeta Tierra, un exquisito pero delicado oasis en el negro vacío que, según dijeron, necesita mejores cuidados.

Artemis II fue la primera mujer, la primera persona de color y el primer ciudadano no estadounidense que voló a la Luna.

“Maravillosos comunicadores, casi poetas”, dijo Isaacman desde la nave de recuperación mientras esperaba su regreso.

Las tripulaciones lunares de Apolo de los años sesenta y setenta no se dedicaban a los abrazos en grupo.

Para los que recuerdan a Apolo, Artemisa -la hermana gemela de Apolo en la mitología griega- no podía llegar lo bastante rápido.

El escritor Andy Chaikin dijo que se sentía como Rip Van Winkle despertando de una siesta de casi 54 años. Su biografía de 1994 “Un hombre en la Luna” dio lugar a la miniserie de HBO “De la Tierra a la Luna”.

“Es increíble lo lejos que hemos llegado y lo diferente que es esta experiencia de la de entonces”, dijo Chaikin desde el Centro Espacial Johnson a finales de la semana pasada.

Lo más difícil, según Amit Kshatriya, Administrador Asociado de la NASA, es acercarse tanto a las tripulaciones y sus familias y luego lanzarlas a la Luna. Kshatriya siguió atentamente el reingreso del viernes junto a los cónyuges e hijos de los astronautas.

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“Sabes lo que está en juego”, confió Kshatriya después. “Va a suponer un riesgo explorarlo, pero tienes que asegurarte de encontrar la línea correcta entre quedarte paralizado por ello y ser capaz de gestionarlo”.

Tras reunirse con sus dos hijas, Wiseman dijo que su misión había concluido y lanzó un grito de guerra a las filas de astronautas vestidos de azul que asistieron a la celebración del sábado.

“Es hora de ir y estar preparados”, dijo, señalándoles, “porque hace falta valor. Hace falta determinación, y todos vosotros vais a ir como locos y nosotros vamos a estar ahí apoyándoos en cada paso del camino de todas las formas posibles”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.