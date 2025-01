Hoy, martes 21 de enero, se podrá disfrutar de un fenómeno astronómico conocido como alineación planetaria y será visible a simple vista en muchas partes del mundo, incluyendo Puerto Rico, y ofrecerá la oportunidad de ver a Marte, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno.

Una alineación planetaria ocurre cuando varios planetas parecen formar una línea recta en el cielo, pero en realidad están a millones de kilómetros de distancia entre sí. Este fenómeno sucede cuando los planetas del Sistema Solar se agrupan en un mismo lado del Sol, lo que provoca que, desde la perspectiva de la Tierra, se vean alineados, aunque no estén físicamente cerca.

Aunque muchas ciudades tienen una amplia contaminación lumínica, es posible que se pueda observar esta alineación planetaria desde distintos puntos de la Tierra. Aunque depende de cada ubicación, el mejor día para divisar este fenómeno es el martes 21 de enero. Este será visible entre la puesta del Sol y las 8.30 de la noche.

Si bien no es necesario un telescopio para ver Venus, Saturno, Júpiter y Marte, será imprescindible para observar Urano y Neptuno. También se sugiere el uso de aplicaciones astronómicas como Starwalk o Stellarium para localizar con precisión los planetas en el cielo.

Sandro Villanova, investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), explica que “los planetas orbitan aproximadamente en el mismo plano, y en esa fecha estarán ubicados en la misma parte del cielo y alineados en una línea recta, inclinada con respecto al horizonte. La inclinación dependerá de la latitud del observador. La alineación se verá en la tarde mirando una franja que va desde el noreste al noroeste, al ponerse el Sol, y durará varios días, aunque el 21 de enero tendrá mayor notoriedad”.

Una “exageración”

Sin embargo, para José Maza, reconocido astrónomo chileno, este suceso no es de gran relevancia y se trata de una “exageración”, asegurando que en realidad no se trata de un alineamiento, más bien una ilusión óptica. De todos modos, se puede pensar que es real debido a que orbitan el Sol por la eclíptica, que es una línea imaginaria que sigue su trayectoria por medio del cielo.

“Tenemos Venus y Saturno, Júpiter y Marte, pero que están en un arco enorme en el cielo. Eso no ha sido nunca en la vida un alineamiento. Alineamiento es cuando están todos más o menos en la misma dirección, aquí están en un arco de como 180°, seis planetas de los cuales dos no los vemos nunca, así que no se hagan grandes ilusiones con esta cosa”, afirmó el ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999.

“Si quieren entretenerse mirando planetas háganlo, pero el 21 de enero va a ser un día cualquiera y no crean en esta alineación de los planetas, algunos por exagerar pueden hacer muchas cosas y esta es una de ellas”, concluyó Maza a través de un video publicado en Instagram.