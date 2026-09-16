Según un importante informe científico, desde 1979 se han derretido unos 12.5 billones de toneladas (11.3 billones de toneladas métricas) de hielo de los glaciares de Groenlandia y la Antártida, lo que equivale a una cantidad de agua congelada suficiente para cubrir todo el territorio continental de Estados Unidos con una capa de hielo de 5 pies (1.5 metros) de espesor.

El calentamiento global está acelerando el deshielo de las dos principales capas de hielo del planeta; cinco sextos de ese deshielo no se deben al aire más cálido, sino a las aguas más cálidas que erosionan las capas de hielo desde abajo y por los lados, lo que provoca que los glaciares desemboquen en los océanos, según un estudio publicado este miércoles en la revista Scientific Data. Esto supone una mala noticia para el futuro aumento del nivel del mar, según afirmaron los autores del estudio.

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«Las capas de hielo se están derritiendo rápidamente», afirmó el coautor del estudio, Eric Rignot, glaciólogo de la Universidad de California en Irvine. «Estamos provocando el deshielo de las regiones polares, el nivel del mar está subiendo en todo el mundo y esto agravará la vulnerabilidad de las regiones costeras».

Cifras astronómicas por el deshielo; hay gente inundada

Las cifras que se esconden tras el deshielo son a la vez asombrosamente enormes y engañosamente pequeñas.

Todo ese hielo derretido se convirtió en casi 3 cuatrillones de galones de agua (11.3 cuatrillones de litros), lo que ha provocado un aumento del nivel del mar a nivel mundial de aproximadamente una pulgada (3.1 centímetros) desde 1979, además de otros factores climáticos que contribuyen al aumento del nivel de los océanos, según indica el informe.

Puede que una pulgada no parezca mucho, pero por cada tercio de pulgada (o centímetro) que sube el nivel del mar, entre 2 y 3 millones de personas más se ven afectadas por inundaciones al menos una vez al año, según ha afirmado la autora principal del estudio, Inés Otosaka, científica especializada en hielo de la Universidad de Northumbria, en Inglaterra.

El glaciar Jakobshavn, en Groenlandia, se está retirando actualmente hasta 164 pies (50 metros) al día, según afirmó Otosaka.

La colaboración internacional de científicos polares, liderada por la Agencia Espacial Europea, hasta ahora solo había estudiado el deshielo de las capas de hielo desde la década de los noventa, basándose en datos de satélites europeos. Sin embargo, al incorporar satélites de la NASA, los científicos pudieron trazar la evolución del volumen de las capas de hielo en la Antártida desde 1979 y en Groenlandia desde 1972.

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El deshielo se está acelerando

«Existe una clara tendencia a que las capas de hielo pierdan más masa, y esta tendencia se ha ido acentuando década tras década, sobre todo si se tiene en cuenta el hielo que se vierte al océano», afirmó Otosaka. «Y está bastante claro que existe una relación con el cambio climático».

Según Otosaka, los datos revelaron que, en las décadas de los setenta, los ochenta y hasta bien entrados los noventa, las capas de hielo se mantuvieron relativamente estables, pero luego comenzó el deshielo, que se intensificó considerablemente durante la década de 2010.

«Es algo que debe preocuparnos, ya que demuestra que los cambios se producen con décadas de retraso respecto al calentamiento global, lo que significa que cabe esperar que continúen durante décadas más, incluso si logramos detener el calentamiento del planeta», afirmó el coautor del estudio, Andrew Shepherd, también de la Universidad de Northumbria.

Las cifras, que mostraban una tendencia al alza, parecieron estabilizarse entre 2020 y 2023, pero los autores del estudio afirmaron que esto reflejaba más bien variaciones meteorológicas a corto plazo y no tendencias a largo plazo. Otosaka señaló que el estudio se basaba en datos hasta 2023, pero que había analizado las mediciones posteriores y había constatado que la tendencia al alza se había reanudado.

Según los autores, gran parte de la estabilidad observada en la Antártida se debió a que la Antártida Oriental registró unas nevadas récord, lo que compensó el rápido deshielo de la capa de hielo de la Antártida Occidental, menos estable.

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«Esa pausa de tres años no fue más que un pequeño bache en la tendencia», afirmó Rignot. «La tendencia al alza a largo plazo se debe al clima y la amenaza es muy clara».

Preocupación por un posible colapso

Los cambios más importantes que han observado los científicos se producen en lo que denominan «procesos dinámicos», que son más bruscos y activos que el deshielo lento y constante provocado por la atmósfera, y eso es algo que tiende a desencadenar «puntos de inflexión» incontrolables, afirmó Otosaka.

David Holland, científico especializado en hielo de la Universidad de Nueva York, afirmó que eso es lo que le preocupa «porque la mayor parte de la pérdida de hielo es de carácter dinámico y eso es exactamente lo que cabría esperar en un escenario de colapso debido a la inestabilidad de una capa de hielo».

El equipo internacional utilizó 45 estudios independientes y 27 satélites diferentes. «El uso de métodos relativamente independientes me da más confianza en el resultado», afirmó Holland, que no formó parte del estudio. «La tendencia al alza es real».

«Los “factores impredecibles” de la pérdida de masa en la Antártida siguen suponiendo un reto para la gestión humana del planeta: un peligro claro y presente, pero que se materializará dentro de muchas décadas», afirmó Ted Scambos, científico especializado en hielo de la Universidad de Colorado, que no participó en el estudio. «Ahora, como sociedad, somos lo suficientemente inteligentes como para conocer el futuro, pero no lo suficientemente prudentes como para actuar en consecuencia».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.