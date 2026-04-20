Las cinco fallas que pueden poner en peligro tu cuenta de WhatsApp
Podrían facilitar el acceso de delincuentes y las estafas.
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El uso masivo de WhatsApp en América lo convirtió en una de las principales herramientas de comunicación, pero también en un blanco frecuente para estafas digitales.
Según la empresa de ciberseguridad Eset, los ciberdelincuentes perfeccionaron en los últimos años sus métodos y hoy aprovechan errores básicos de configuración para tomar control de cuentas y engañar a los contactos de las víctimas.
A continuación, te dejamos las cinco fallas más comunes que pueden poner en riesgo tu seguridad:
No activar la verificación en dos pasos
Acceder a enlaces sospechosos
Mantener la foto de perfil visible para todos
No proteger las copias de seguridad
Permitir vistas previas en la pantalla bloqueada
¿Cuáles son las medidas que todos deberían llevar adelante al usar WhatsApp?
Frente a estos riesgos, los especialistas recomiendan adoptar medidas simples pero efectivas para proteger el dispositivo.
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Las más conocidas son: activar la verificación en dos pasos, evitar hacer clic en enlaces desconocidos, limitar la visibilidad de la información personal, proteger las copias de seguridad y ajustar la configuración de notificaciones para no exponer datos en la pantalla bloqueada.