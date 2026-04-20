Las cinco fallas que pueden poner en peligro tu cuenta de WhatsApp

El uso masivo de WhatsApp en América lo convirtió en una de las principales herramientas de comunicación, pero también en un blanco frecuente para estafas digitales.

Según la empresa de ciberseguridad Eset, los ciberdelincuentes perfeccionaron en los últimos años sus métodos y hoy aprovechan errores básicos de configuración para tomar control de cuentas y engañar a los contactos de las víctimas.

A continuación, te dejamos las cinco fallas más comunes que pueden poner en riesgo tu seguridad:

1 No activar la verificación en dos pasos Una de las principales vulnerabilidades es no contar con esta capa extra de seguridad. Sin ella, un tercero puede acceder a la cuenta con mayor facilidad si logra obtener el código de verificación. En muchos casos, los delincuentes engañan a los usuarios haciéndose pasar por soporte técnico o empresas confiables para que compartan ese código de seis dígitos enviado por SMS. 2 Acceder a enlaces sospechosos Los mensajes con promociones, premios u ofertas llamativas suelen ser una puerta de entrada al fraude. Estos enlaces redirigen a sitios falsos que imitan plataformas oficiales. Allí pueden solicitar datos personales, claves bancarias o incluso instalar software malicioso que registra la actividad del dispositivo. Por lo que lo más recomendado es eliminarlos al recibirlos y bloquear al emisor. 3 Mantener la foto de perfil visible para todos Aunque parece un detalle menor, dejar la foto pública puede facilitar el fraude conocido como “número nuevo”. En este tipo de estafa, los delincuentes utilizan la imagen y el nombre de la víctima para crear un perfil falso y pedir dinero a sus contactos haciéndose pasar por ella. Solo deben conocer la identidad de una persona en redes sociales aquellas personas de confianza. 4 No proteger las copias de seguridad Las conversaciones almacenadas en servicios como Google Drive o iCloud pueden quedar expuestas si no cuentan con medidas de seguridad adicionales. Si alguien accede a estas cuentas, puede revisar historiales completos, incluyendo información privada y sensible, como conversaciones personales, fotos, datos bancarios compartidos en chats o incluso códigos de verificación enviados previamente. Este tipo de información puede ser utilizada para suplantar la identidad del usuario o llevar adelante nuevas estafas. 5 Permitir vistas previas en la pantalla bloqueada Las notificaciones visibles sin desbloquear el teléfono pueden exponer códigos de verificación u otros datos sensibles. Esto representa un riesgo si el dispositivo queda al alcance de terceros, ya que podrían utilizar esa información para acceder a la cuenta. Por eso, se recomienda desactivar la vista previa del contenido en la pantalla bloqueada y configurar las notificaciones para que solo muestren que hay un mensaje nuevo, sin detallar su contenido. De esta manera, el usuario sigue recibiendo alertas en tiempo real, pero protege la información sensible.

¿Cuáles son las medidas que todos deberían llevar adelante al usar WhatsApp?

Frente a estos riesgos, los especialistas recomiendan adoptar medidas simples pero efectivas para proteger el dispositivo.

Las más conocidas son: activar la verificación en dos pasos, evitar hacer clic en enlaces desconocidos, limitar la visibilidad de la información personal, proteger las copias de seguridad y ajustar la configuración de notificaciones para no exponer datos en la pantalla bloqueada.