La última innovación en tecnología móvil, las gafas inteligentes, podrían quedar obsoletas en corto tiempo.

Y es que una empresa en Dubai está desarrollando unos lentes de contacto inteligentes que podrían reemplazar incluso hasta los teléfonos celulares, reseño Infobae.

Los nuevos dispositivos, creados por la empresa XPANCEO, contarían con visión nocturna, capacidades de zoom y monitoreo de salud en tiempo real, utilidades que podemos encontrar en la actualidad en los teléfonos inteligentes.

En el portal de XPANCEO, el doctor Velentyn S. Volkov, fundador de la empresa, explicó

El Dr. Valentyn S. Volkov, fundador y director científico de XPANCEO, explicó que aprovechando la inteligencia artificial han logrado acelerar el desarrollo de un número sin precedentes de prototipos. Roman Axelrod, socio de Volkov explicó que ya cuentan con 15 prototippos de lentes de contactos funcionales, pero la meta es una, “fusionar todos los dispositivos en una única interfaz invisible: los ojos”.

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Entre los avances tecnológico alcanzados desde el 2023, XPANCEO ha logrado un lente para visión de realidad aumentada (RA); un lente con sensores de presión intraocular que puede monitorear el glaucoma, otro que mide niveles de glucosa y otros componentes químicos del cuerpo a través del líquido lagrimal y otro, con capacidad inalámbrica, capaz de leer datos en tiempo real.

También han desarrollado prototipos con nanopartículas para visión nocturna y corrección del color, así como lentes diseñadas para generar imágenes en 3D.

No son los únicos

XPANCEO no es la unica empresa que ha desarrollado lentes de contacto con tecnología.

La empresa Johnson & Johnson recibió recientemente la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para unos lentes de contactos que pueden aliviar molestias oculares como el picor o la alergia, durante 12 horas. Los lentes contienen ketotifeno, un antihistamínico utilizado desde la década de 1970.

Mientras en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang, (Corea el Sur) se han desarrollado unos lentes de contacto capaces de prevenir la ceguera asociada a la diabetes.

Mientras que Pn With Corporation ya cuenta con un lente de contacto electrónico que puede vincularse con celulares y otros dispositivos. Pero, ninguno de estos productos esta disponible en el mercado todavía.