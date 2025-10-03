Los servicios de Meta AI integrados en gafas inteligentes ya están disponibles para los residentes de Puerto Rico, anunció este viernes la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, y Dan Sachs, vicepresidente de Política Estatal en Meta.

El logro se obtuvo luego de que el gobierno comenzara hace un mes esfuerzos para que el sistema operativo Meta AI estuviese disponible en la Isla, principalmente para que personas ciegas y con discapacidad visual pudiesen contar con una herramienta que les permita la autosuficiencia.

“Gracias a la colaboración directa con Meta, PRFAA logró garantizar que las funciones de inteligencia artificial de Meta quedaran habilitadas en todo Puerto Rico a través de la aplicación Meta AI, así como en las gafas Ray-Ban Meta y Oakley Meta”, se detalló en comunicado de prensa.

Boffelli indicó que el esfuerzo se realizó para garantizar a los ciudadanos estadounidense de la Isla igual acceso a las tecnología y beneficios que se gozan en Estados Unidos.

“Agradecemos a Meta por actuar con rapidez y colaborar para asegurar un acceso equitativo a las tecnologías emergentes para el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Por su parte, el vicepresidente de Política Estatal en Meta, comentó que “agradecemos la comunicación continua y abierta con PRFAA, que ha sido fundamental para garantizar el acceso a todos los productos y servicios de Meta, incluyendo Meta AI, en todo Puerto Rico. También reconocemos el liderato de la oficina de la Gobernadora por identificar las ventajas de la inteligencia artificial y esperamos continuar una colaboración productiva”.

Las gafas inteligentes con tecnología de Meta AI ofrecen a los usuarios descripciones de audio en tiempo real de textos y objetos, facilitando tareas como leer menús, identificar letreros y navegar documentos.

A las personas ciegas o con discapacidad visual, estas gafas transforman el mundo visual en información auditiva, ayudando con la lectura de texto, el reconocimiento de personas y objetos, así la detección de obstáculos para mejorar la independencia y movilidad.

El precio de venta de las gafas inician en $299 y se le puede poner prescripción.