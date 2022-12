Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, es admirado en todo el mundo por el éxito que alcanzó como fundador de Microsoft. Por esa razón, muchas personas quieren conocer los secretos detrás de sus logros y sus opiniones sobre diversos asuntos.

¿El magnate es un hombre que trabaja los siete días de la semana o, en cambio, cree que descansar también es bueno? ¿Su opinión ha sido siempre la misma o cambió a través de los años?

Hace un par de años, en un evento de 2019 con emprendedores, Bill Gates fue entrevistado por la empresaria Julia Hartz, CEO de Eventbrite, sobre lo que significa fundar una empresa, los sacrificios que conlleva y cómo fueron los primeros años con Microsoft.

Cuando Hartz le preguntó sobre el balance entre la vida y el trabajo, Gates habló sobre sus hábitos y creencias cuando tenía 20 años en comparación con lo que piensa ahora.

“Creo que podrías adorar y mitificar la idea de trabajar extremadamente duro. En mi caso particular, es verdad que no creía en los fines de semana; no creía en las vacaciones”, dijo.

Gates también reconoció tener “una visión bastante dura de que debería haber un gran sacrificio durante esos primeros años”, en referencia a aventurarse en el mundo del emprendimiento. Destacó que también conviene tener “un equipo que elige ser muy maniaco sobre la empresa”.

“Una vez que llegué a los 30, apenas podía imaginar cómo lo había hecho. Porque para entonces, empezó un comportamiento natural y me encantaban los fines de semana”, agrega.

Y afirma que, seguramente, el Bill Gates de 20 años estaría asqueado del Bill Gates actual.