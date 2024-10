Algunos auriculares inalámbricos AirPods de Apple se pueden utilizar como audífonos con una nueva actualización de software disponible el lunes. Es un movimiento de alto perfil que los expertos aplauden, incluso si solo llegan a una pequeña parte de los millones de estadounidenses con pérdida auditiva.

Se calcula que 30 millones de personas - 1 de cada 8 norteamericanos mayores de 12 años - padecen pérdida de audición en ambos oídos. Millones se beneficiarían de los audífonos, pero la mayoría nunca los ha probado, según el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación. Muchos otros los han probado, pero no los utilizan debido a su coste, mala calidad, mal ajuste, aspecto u otras razones.

En los últimos años ha habido un impulso para cambiar esta situación. Hace dos años, las normas federales cambiaron para permitir la venta libre de audífonos, una medida que muchos esperaban que ofreciera a los pacientes opciones mejores y más baratas. Y el mes pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un software de Apple que convertiría los AirPods Pro 2 en audífonos.

Todavía no está claro si el cambio de normativa ha ayudado, dicen los expertos. Pero convertir los AirPods en audífonos es el tipo de movimiento creativo que los defensores habían esperado. Esto es lo que hay que saber sobre la pérdida de audición, los audífonos y la nueva opción de Apple.

La pérdida de audición puede contribuir al aislamiento, la demencia e incluso el riesgo de caídas

Alrededor del 15% de los estadounidenses tienen dificultades auditivas. La mayoría de las personas con pérdida de audición tienen más de 60 años, pero los problemas de audición no sólo afectan a las personas mayores. Según un estudio, los hombres y las personas que viven en zonas rurales tienen más probabilidades de padecer pérdida de audición.

Y se ha relacionado con muchos efectos sobre la salud más allá del oído. Contribuye al aislamiento, la depresión y el deterioro cognitivo, dicen los expertos. Aumenta el riesgo de demencia y reconfigura el cerebro. También se ha relacionado con un mayor riesgo de caídas, uno de los principales problemas de salud entre las personas mayores.

“Todo lo que hacemos, todas nuestras relaciones, ya sean personales o laborales, implican una conversación auditiva”, afirmó Barbara Kelley, directora ejecutiva de la Hearing Loss Association of America. “Ahora nos damos cuenta de que cuanto antes preste atención la gente a su salud auditiva, mejor”.

No es necesario acudir al médico para obtener un audífono

Antes del cambio de normativa de 2022 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, todo el mundo tenía que ir al médico y obtener una receta para un audífono. Ahora se pueden adquirir sin receta.

“A medida que se vendan más, es de esperar que baje el precio”, afirmó Elizabeth Stangl, audióloga de la Universidad de Iowa. “Pero no hemos visto una gran prisa por adquirirlos”.

Incluso comprando sin receta, un audífono decente puede costar fácilmente entre 400 y 500 dólares, dijo Stangl, que investiga la adaptación de la gente al uso de audífonos. Y algunas de las opciones más baratas no son más que “amplificadores baratos”, que carecen de los ajustes de nivel personalizados y las funciones de cancelación de ruido que hacen que los audífonos sean realmente útiles.

¿Cómo funcionan los AirPods de Apple?

La función de audífono está disponible con los modelos AirPods Pro 2 y requiere un iPhone o iPad para configurarla. Comienza con pruebas integradas que ayudarán a los usuarios a determinar si tienen pérdida de audición, configurar la función en caso afirmativo y establecer niveles de amplificación personalizados.

Los auriculares se venden por 249 dólares en el sitio web de Apple, y a veces por menos en otras tiendas.

Aunque hay muchos otros dispositivos de tipo auricular que pueden funcionar de la misma manera, los expertos coincidieron en que la adición de los AirPods es buena, simplemente por la forma en que podría ayudar a normalizar los audífonos.

“Es simplemente la corriente principal”, dijo Kelley. La ubicuidad de los AirPods podría hacer que las personas preocupadas por el aspecto de un audífono estén más abiertas a usarlos.

Sin embargo, puede haber algunos inconvenientes. El ajuste y la comodidad durante un uso prolongado pueden ser un problema. Y mientras que otros audífonos están diseñados para durar un día entero o más, Stangl afirma que la duración de la batería de los AirPods no lo permite. También señaló que el uso de auriculares puede enviar un mensaje a los demás de que la persona no quiere ser molestada o que le hablen.

“Pero esperamos que más personas lo prueben y se den cuenta: ‘Sí, estos ayudan’”, dijo.

Consejos para comprar audífonos de venta libre

Stangl sugiere a la gente que investigue mucho antes de comprarlos. Afirma que los foros de Facebook y Reddit pueden ser especialmente útiles a la hora de examinar los dispositivos. Los sitios web Hearing Tracker y Soundly también ofrecen reseñas fiables y recursos para seleccionar un audífono, explicó.

La Asociación Americana de la Pérdida Auditiva (Hearing Loss Association of America) y la Academia Americana de Audiología (American Academy of Audiology) tienen guías para comprar audífonos en sus sitios web. Si no se decide, consulte a un audiólogo.

Busque dispositivos que le permitan ajustar diferentes tonos. A la mayoría de las personas con pérdida auditiva les cuesta más oír los tonos altos, así que busca un dispositivo que pueda ajustar la amplificación en distintas frecuencias.

Para evitar el silbido penetrante de la retroalimentación, compra un dispositivo que tenga un “gestor de retroalimentación”. El ajuste es fundamental, pero cuidado: puede que no sea necesariamente el que resulte inicialmente más cómodo, así que tómese su tiempo.

¿Puedes utilizar el dinero de tu FSA o HSA para comprar audífonos de venta libre, o incluso AirPods?

El dinero antes de impuestos guardado en cuentas de gastos flexibles o cuentas de ahorros sanitarios puede utilizarse para comprar audífonos, incluidos los de venta libre.

¿Significa esto que puedes comprarte unos AirPods Pro2 con dinero antes de impuestos?Los expertos dicen que es un área gris que aún no se ha probado, así que ten cuidado. Puede que incluso necesites una carta de necesidad médica. Lo mejor es consultar con un contador antes de intentarlo.

Tu smartphone puede ayudarte incluso sin audífonos

Aunque no puedas permitirte lo último en tecnología, tu smartphone puede ser una herramienta para proteger y mejorar tu audición.

La función “Live Listen” del iPhone convierte el teléfono en un micrófono amplificador que puede transmitirte la voz de tu cita para cenar directamente al oído, aunque estés en un restaurante ruidoso.

También hay muchas aplicaciones y sitios web que pueden ayudar más allá de los audífonos. Algunas pueden hacer vibrar el teléfono si suena una alarma o ladra el perro. La Universidad de Iowa reúne recursos de formación a través de su Centro de Recursos para la Formación Auditiva . Aplicaciones gratuitas como “hearWHO” de la Organización Mundial de la Salud ofrecen pruebas de audición, y la aplicación Sound Level Meter del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo permite medir si los niveles de ruido son peligrosos.

“La mayoría de la gente tiene teléfonos inteligentes y no se da cuenta de todo lo que su teléfono puede hacer, incluso funcionar como un buen amplificador para personas con pérdida de audición de leve a moderada”, dice Catherine Palmer, directora de audiología del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y ex presidenta de la Academia Americana de Audiología.”Esto ha hecho que el cuidado de la audición sea accesible para muchos».