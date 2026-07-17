La comunidad gamer de Puerto Rico se prepara para uno de los eventos más importantes de los esports locales. Este sábado, 25 de julio, se celebrará la gran final del Claro Gaming Championship 2026, donde los mejores jugadores de Call of Duty: Warzone competirán por el campeonato nacional, premios en efectivo y los anillos oficiales del torneo.

La competencia comenzará a las 10:00 a.m. en el Claro Space del Parque de las Ciencias by Toro Verde Powered by Claro, en Bayamón, y tendrá entrada libre de costo para el público.

Luego de una temporada de clasificatorias realizadas en diferentes localidades Claro alrededor de Puerto Rico, ocho equipos lograron asegurar su espacio en la gran final:

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San Juan: La Tarmina – Ernesto Soto y Kevin Lugo

La Tarmina – Ernesto Soto y Kevin Lugo Carolina: Juguito de Parcha – Delvin Sánchez y Johan Morales

Juguito de Parcha – Delvin Sánchez y Johan Morales Bayamón: #ON? – Jerick Archilla y Jansell Cruz

#ON? – Jerick Archilla y Jansell Cruz Guaynabo: ATC SoapGAA – Emilio Núñez y Ángel Santiago

ATC SoapGAA – Emilio Núñez y Ángel Santiago Mayagüez: Las Favoritas – Luis Torres y Ángel Santiago

Las Favoritas – Luis Torres y Ángel Santiago Hatillo: ATC FRAGGERS – Gabriel Pérez y Fernando Amaro

ATC FRAGGERS – Gabriel Pérez y Fernando Amaro Ponce: R#ON?K – Jadiel Ortiz y Janiel García

R#ON?K – Jadiel Ortiz y Janiel García Fajardo: RON-K Los Mosquitos – Jackbiel Vélez y Gadiel Abreu

Durante la jornada final, los asistentes podrán disfrutar de partidas en vivo, narración especializada y análisis profesional en una producción diseñada para celebrar el crecimiento de los deportes electrónicos en Puerto Rico.

“En Claro somos la red aliada de la comunidad gamer en Puerto Rico”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico, quien destacó la importancia de la tecnología de fibra óptica para ofrecer velocidad, estabilidad y baja latencia a los jugadores.

Por su parte, Frankie “Hambo” López, presidente de Yo Soy Un Gamer, resaltó que el torneo busca continuar creando oportunidades para el talento competitivo local y fortalecer la escena de esports en la Isla.

Los interesados en asistir pueden registrarse a través de clarogamingpr.com. Además, la competencia podrá seguirse en vivo por las redes sociales de Yo Soy Un Gamer en Facebook, Instagram y YouTube, así como mediante Claro tv+ en el canal #3.