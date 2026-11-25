Las mareas gigantes son las mareas más altas del año y, a medida que sube el nivel del mar, están inundando cada vez más a las comunidades costeras.

“Marea gigante” es un término no científico o coloquial que la gente suele usar para describir estas mareas excepcionalmente altas. El súper El Niño de 2026 —el calentamiento natural y temporal de algunas zonas del Pacífico— ha elevado los niveles del agua en las costas y ha intensificado los efectos de las mareas gigantes.

“Las mareas son increíblemente complicadas. En realidad, cada lugar tiene ciclos de marea diferentes y esa es la base de lo que se conoce como ‘marea real’”, dijo Alec Bogdanoff, oceanógrafo y meteorólogo de Fort Lauderdale, Florida. “Es un término local que se usa para referirse a las mareas altas más elevadas del año en un lugar determinado. Y cuando te afecta, es entonces cuando se le llama “marea gigante””.

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Las mareas gigantes se están dando con mayor frecuencia

Las mareas gigantes suelen ocurrir cuando el Sol, la Luna y la Tierra están casi alineados, ya que sus fuerzas gravitacionales se suman. Esto eleva los niveles del agua y produce los mayores efectos de marea del año. Esto puede suceder en ambas costas casi al mismo tiempo, ya que las mareas responden a la misma alineación y proximidad de la Luna y el Sol. En 2026, El Niño provocó niveles de agua de referencia más altos en ambas costas, dijo Bogdanoff.

Las mareas más altas se producen durante las lunas llenas y las lunas nuevas, así como durante los ciclos estacionales que pueden elevar o bajar el nivel del mar, agregó.

Históricamente, en muchas zonas costeras se registraban mareas gigantes una o dos veces al año, pero en algunos lugares estas se están produciendo con mayor frecuencia a medida que aumenta el nivel del mar.

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Las mareas gigantes pueden provocar inundaciones en las comunidades costeras

Dado que las mareas reales provocan niveles de agua inusualmente altos, pueden causar inundaciones locales por mareas. Los vientos fuertes y las tormentas pueden agravar esas inundaciones.

Bogdanoff dijo que los sistemas de drenaje pluvial no funcionan con normalidad cuando el nivel del agua del mar supera los niveles para los que fueron diseñados.

El cambio climático está aumentando los riesgos

El cambio climático está provocando y acelerando el aumento del nivel del mar. Los glaciares y las capas de hielo se están derritiendo, y las aguas del mar se expanden a medida que se calientan. A medida que esto ocurre, las inundaciones provocadas por las mareas gigantes se están volviendo más frecuentes y están afectando cada vez más la vida en las costas.

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A finales de octubre, cuatro localidades de California registraron los niveles de agua más altos jamás observados, y unas mareas gigantes, casi récord, inundaron algunas comunidades situadas en zonas bajas de la región, justo cuando aumentaban los viajes por el Día de Acción de Gracias.

“El Niño es un fenómeno natural, pero el aumento del nivel del mar que estamos viendo ahora no lo es”, dijo Bogdanoff. “Las inundaciones que estamos viendo con estas mareas gigantes son un anticipo de lo que vendrá en la década de 2030 y más allá”.

En 2011, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. afirmó que el aumento del nivel del mar hará que las mareas extremas actuales se conviertan en las mareas cotidianas del futuro.

Las zonas costeras se preparan para las mareas gigantes

Bogdanoff señaló que las comunidades costeras pueden realizar evaluaciones de aguas pluviales y elaborar planes de adaptación que tomen en cuenta las proyecciones futuras sobre el aumento del nivel del mar, tal como lo está haciendo su estado natal con su Programa “Resilient Florida”. Bogdanoff es científico principal y cofundador de Brizaga, una empresa de ingeniería y consultoría que ayuda a las comunidades a prepararse para las inundaciones y el aumento del nivel del mar.

Los próximos pasos podrían incluir elevar el nivel de las calles, buscar mejores formas de proteger las costas, encontrar más espacios verdes que absorban el agua y construir sistemas de drenaje de aguas pluviales más grandes que dependan más de bombas que de la gravedad para drenar el agua más rápido —proyectos que tomarán tiempo, agregó.

“En algunas comunidades, se trata de una conversación mucho más amplia sobre cómo será el futuro”, dijo. “No tenemos que arreglarlo todo de una vez. Solo tenemos que asegurarnos de que la próxima decisión sea un poco más inteligente que la anterior”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.