El próximo 8 de abril, en diversas zonas de México, Estados Unidos y Canadá, se podrá presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes: un eclipse total de Sol. Millones de personas ya se están preparando para este acontecimiento, ya sea reservando un lugar en algunos de los destinos en donde podrá observarse mejor o poniéndose al tanto de las recomendaciones de los especialistas para verlo de manera segura.

En ese sentido, conozca algunos detalles importantes, incluyendo qué hacer con las mascotas.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, en inglés), advierte que no es posible disfrutar de un eclipse de sol sin un adecuado filtro, de lo contrario, podrían sufrirse daños oculares irreversibles.

Explica que hay que tomar una serie de medidas de seguridad, por ejemplo, no es posible verlo directamente, ni siquiera cuando el Sol se encuentra totalmente oculto por la Luna. Asimismo, no se pueden utilizar gafas comunes, incluso si estas tienen lentes muy oscuras. El reflejo del agua tampoco es una opción ya que en todos los casos se tiene que utilizar protección.

Es necesario utilizar filtros solares especiales que cumplan con los requisitos de la norma internacional ISO 12312-2. Otra opción es adquirir un vidrio de soldador con un grado de opacidad certificado de al menos el número 14.

Pero, ¿qué sucede con las mascotas?

También será necesario que proteja la salud ocular de sus mascotas pues, si bien, de acuerdo con los especialistas, es poco probable que los animales volteen a ver el cielo durante el fenómeno, si llegan a hacerlo, podrían resultar con afectaciones irreversibles en sus ojos.

Considerando lo anterior quizá lo mejor sea, simplemente, no permitir que los animales estén al aire libre mientras se desarrolla el fenómeno y dejarlos en casa con las ventanas, puertas y cortinas cerradas para evitar que experimenten el cambio de luz.

¿Y si ve directamente el eclipse de Sol sin protección?

Mirar el eclipse solar sin protección puede ocasionar una afectación en la retina llamada retinopatía, un daño irreversible que, si bien no es doloroso, puede ocurrir en cuestión de segundos. El mayor riesgo es que sus síntomas no aparecen rápidamente, pueden presentarse incluso semanas después de la exposición y no hay nada que hacer al respecto.

Otra recomendación es prestar atención al filtro que se utilizará, por ejemplo, si las gafas certificadas tienen algún tipo de rasguño o grieta en el vidrio, ya no serán eficientes para observar el eclipse.

Y es que la intención de los filtros no es únicamente reducir el brillo solar, si no protegerse de otras formas de radiación como la ultravioleta y el infrarrojo. De hecho, por eso es que es recomendable la observación durante periodos cortos de tiempo, solo unos segundos, dejar descansar y luego volver a la observación.