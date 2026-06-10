Un destacado grupo de ginecólogos y obstetras publicó el miércoles unas recomendaciones sobre vacunas que difieren de las del Gobierno de Estados Unidos.

El calendario de vacunación está dirigido específicamente a mujeres embarazadas, en el posparto y en periodo de lactancia. Se ajusta a las recomendaciones anteriores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., antes de que se introdujeran cambios bajo la administración Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

A principios de este año, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos se retiró de un comité asesor de los CDC sobre vacunas a raíz de esos cambios, que han dado lugar a acciones judiciales.

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“Así pues, por primera vez, el ACOG ha tomado la decisión de publicar oficialmente su propio calendario de vacunación con el fin de ofrecer y difundir unas directrices claras basadas en la evidencia, así como para hacer frente a la creciente desinformación sobre las vacunas que está circulando”, afirmó el Dr. Christopher Zahn, jefe de práctica clínica de este grupo de ginecólogos y obstetras.

El nuevo calendario ha recibido el respaldo de otras 13 asociaciones profesionales y médicas. Otros organismos, como la Academia Americana de Pediatría, también han publicado este año calendarios de vacunación que difieren de los del CDC.

Esto es lo que debes saber sobre las recomendaciones del grupo de ginecólogos y obstetras.

¿Qué recomienda el grupo de ginecólogos y obstetras?

Durante el embarazo se suelen recomendar cuatro vacunas:

— La vacuna contra la gripe, que se puede administrar en cualquier trimestre y en cualquier época del año, aunque lo mejor es ponérsela a principios de otoño.

— La vacuna contra la COVID-19, que se puede administrar en cualquier trimestre y en cualquier época del año, aunque se recomienda ponérsela lo antes posible durante el embarazo.

— Una vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap), preferiblemente lo antes posible entre las semanas 27 y 36.

— Una vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS), entre las semanas 32 y 36 de tu primer embarazo, durante los meses de septiembre a enero en la mayor parte de Estados Unidos. Si ya te vacunaste contra el VRS en un embarazo anterior, no es necesario que te vuelvas a vacunar, según el grupo, pero tu bebé debería recibir una inyección de anticuerpos después del nacimiento. Tu bebé también puede recibir esa inyección en lugar de que tú recibas la vacuna materna.

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Es posible que las mujeres con determinados factores de riesgo necesiten otras vacunas, como la antineumocócica, la antimeningocócica, la contra la hepatitis A y la contra la hepatitis B. El grupo recomienda que consulte con su médico al respecto.

Se recomiendan otras tres vacunas antes del embarazo o después del parto, que protegen contra el virus del papiloma humano; el sarampión, las paperas y la rubéola; y la varicela.

¿En qué se diferencian estas recomendaciones de las del CDC?

La principal diferencia tiene que ver con la vacuna contra la COVID-19.

El pasado mes de mayo, Kennedy anunció que ya no se recomienda la vacunación contra la COVID-19 a las mujeres embarazadas sanas y a los niños, una medida que fue cuestionada de inmediato por varios expertos en salud pública.

Los portavoces del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿Se están encontrando los profesionales sanitarios con resistencia a las vacunas?

Sí. Varias personas participaron en un acto en el que se anunciaron las nuevas directrices.

“En estos momentos, la reticencia a la vacunación es enorme en este país», afirmó Carol Hayes, del Colegio Americano de Enfermeras-Parteras. “Los pacientes vienen constantemente diciendo que han investigado por su cuenta y, lamentablemente, cuando lo hacen, obtienen información que carece de base científica”.

Sarah Vaillancourt, de la Asociación Nacional de Enfermeras Especializadas en Salud de la Mujer, afirmó que los miembros de su organización están observando una situación muy similar. Según ella, parte de la confusión se ve avivada por las redes sociales.

En un contexto así, afirmó, resulta «muy útil» que el grupo de ginecólogos y obstetras facilite información precisa a las pacientes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.