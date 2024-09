LONDRES. Meta prohibió el acceso a sus plataformas sociales a los medios de comunicación estatales rusos, alegando que utilizan tácticas engañosas para amplificar la propaganda de Moscú. El anuncio provocó una reprimenda del Kremlin el martes.

La compañía, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, dijo a última hora del lunes que desplegará la prohibición en los próximos días en una escalada de sus esfuerzos para contrarrestar las operaciones encubiertas de influencia de Rusia.

“Después de una cuidadosa consideración, hemos ampliado nuestra aplicación en curso contra los medios de comunicación estatales rusos: Rossiya Segodnya, RT y otras entidades relacionadas están ahora prohibidas en nuestras aplicaciones a nivel mundial por actividades de interferencia extranjera”, dijo Meta en un comunicado.

PUBLICIDAD

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, arremetió diciendo que " tales acciones selectivas contra los medios rusos son inaceptables” y que “Meta con estas acciones se está desacreditando a sí misma”.

“Tenemos una actitud extremadamente negativa al respecto. Y esto, por supuesto, complica las perspectivas de normalizar nuestras relaciones con Meta”, dijo Peskov a los periodistas durante su conferencia telefónica diaria.

RT era conocido anteriormente como Russia Today. Rossiya Segodnya es la empresa matriz de la agencia estatal de noticias RIA Novosti y de marcas de noticias como Sputnik.

“Es curioso que en Occidente haya una competición: quién puede azotar más fuerte a RT para quedar mejor”, dijo RT en un comunicado.

Rossiya Segodnya no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Las acciones de Meta se producen días después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra RT, acusando al medio de noticias del Kremlin de ser una parte clave de la maquinaria bélica de Rusia y de sus esfuerzos por socavar a sus adversarios democráticos.

Funcionarios estadounidenses alegaron la semana pasada que RT estaba trabajando mano a mano con el ejército ruso y llevando a cabo campañas de recaudación de fondos para pagar rifles de francotirador, chalecos antibalas y otros equipos para los soldados que luchan en Ucrania. También afirmaron que los sitios web de RT se hacían pasar por sitios de noticias legítimos, pero se utilizaban para difundir desinformación y propaganda en Europa, África, Sudamérica y otros lugares.

A principios de este mes, el gobierno de Biden incautó sitios web gestionados por el Kremlin y acusó a dos empleados de RT de proporcionar de forma encubierta millones de dólares en financiación a una empresa de creación de contenidos con sede en Tennessee para publicar vídeos en inglés en las redes sociales con mensajes a favor del Kremlin.

PUBLICIDAD

Moscú ha rechazado las acusaciones.

Meta ya había tomado medidas para limitar el alcance online de Moscú. Desde 2020 ha estado etiquetando publicaciones y contenidos de medios de comunicación estatales. Dos años más tarde, impidió que los medios de comunicación estatales publicaran anuncios y pusieran su contenido más abajo en los feeds de la gente, y la compañía, junto con otros sitios de medios sociales como YouTube y TikTok, bloqueó los canales de RT para los usuarios europeos. También en 2022, Meta eliminó una extensa red de desinformación rusa que difundía los argumentos del Kremlin sobre la invasión de Ucrania.

Meta y Facebook “ya bloquearon RT en Europa hace dos años, ahora están censurando el flujo de información al resto del mundo”, dijo RT en su declaración.

Moscú ha contraatacado, designando a Meta como grupo extremista en marzo de 2022, poco después de enviar tropas a Ucrania, y bloqueando Facebook e Instagram. Ambas plataformas -así como X de Elon Musk, antes conocida como Twitter, que también está bloqueada- eran populares entre los rusos antes de la invasión y la posterior represión de los medios de comunicación independientes y otras formas de expresión crítica. Ahora solo se puede acceder a ellas a través de redes privadas virtuales.