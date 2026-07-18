La Sociedad de Astronomía del Caribe explicó que el fenómeno ocurrió a la medianoche y se trató de una roca espacial con contenido de sodio que se fragmentó al entrar en la atmósfera.

Un brillante meteoro sorprendió a varios observadores en Puerto Rico durante la madrugada de este sábado, cuando iluminó el cielo justo a las 12:00 a.m. y coincidió con el paso de un vuelo comercial cerca de la zona de Ponce.

Según la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), el fenómeno ocurrió mientras el vuelo JBU 1714, procedente de Fort Lauderdale, se aproximaba a Puerto Rico y tenía previsto aterrizar en Ponce cerca de las 12:18 a.m.

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“Se trató de un meteoro esporádico, no relacionado a lluvia de meteoros alguna, y fue ocasionado por una roca espacial con contenido de sodio, la cual se vio fragmentándose en imágenes que captamos desde el oeste de la Isla”, explicó Eddie Irizarry, vicepresidente de la SAC.

La organización educativa indicó que estos destellos ocurren cuando fragmentos de roca espacial entran a la atmósfera terrestre y alcanzan las capas más densas del aire, generalmente entre 48,000 y 63,000 pies de altura, donde comienzan a calentarse y desintegrarse.

Irizarry señaló que los registros de vuelo muestran que la aeronave se encontraba a unos 16,000 pies de altura al momento del evento, por lo que existe la posibilidad de que los pasajeros o la tripulación hayan podido observar el meteoro.

Aunque algunos meteoros pueden verse como grandes destellos luminosos en el cielo, la SAC aclaró que no existen casos documentados de impactos de meteoros contra aviones en pleno vuelo, aunque teóricamente es un evento extremadamente poco probable.

Para quienes quieran conocer más sobre estos fenómenos, la Sociedad de Astronomía del Caribe realizará este sábado una actividad educativa gratuita en el Jardín Botánico de Caguas desde las 7:00 p.m., donde exhibirá fragmentos de meteoritos y ofrecerá información sobre estas rocas espaciales.