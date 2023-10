El próximo 14 de octubre en Puerto Rico y el resto de América se disfrutará un evento astronómico especial: Un eclipse solar. Nunca se debe mirar directamente al sol y mucho menos cuando se da un fenómeno como un eclipse, ya que la fascinación nos podría llevar al olvido del cuidado adecuado de nuestros ojos y podríamos tener quemaduras dentro de los mismos. Esta quemadura se conocen como retinopatía solar y se presenta con pérdida de la visión central y hasta afecta la capacidad de percibir los colores. Estas lesiones pueden ser permanentes e irreversibles.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico y ocurre cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol. Cuando esto ocurre la luna proyecta una zona de sombra sobre la tierra. Existen tres tipos de eclipses solares: el eclipse total, el eclipse anular y el eclipse parcial (que es el que se verá en Puerto Rico).

“Para disfrutar de este regalo de la naturaleza tenemos que hacerlo de manera responsable para evitarle daños en nuestros ojos. Tenemos que seguir las normas de protección para los ojos y la visión, y algo muy importante no tomarse selfies”, expresó la doctora Celia de Lourdes Feliciano, miembro de Colegio de Optómetras de Puerto Rico y miembro activo de la Asociación Americana de Ortoqueratología y control de Miopía.

Lo primordial es tener las gafas especializadas con filtro ISO-12312-2 que se pueden conseguir a través de la Sociedad Americana de Astronomía, la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, el Departamento de Física y Electrónica de la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao y el Ecoexploratiro que dirige la meteoróloga Ada Monzón.

CÓMO OBSERVAR CORRECTAMENTE EL ECLIPSE:

Cubra primero sus ojos con las gafas de los filtros especiales (ISO-12312-2) y entonces se voltea a ver el eclipse.

Siempre supervise a los niños que estén usando las gafas especializadas durante el eclipse. Y explíqueles la importancia de nunca quedarse mirando al sol directamente y menos en un eclipse sin la protección correcta. Nunca deben quitarse las gafas.

Si usted usa espejuelos debe ponerse las gafas para eclipses encima de éstos.

Si va a observar el eclipse a través de un telescopio, binocular, o cámara de cualquier tipo, éstos equipos deben tener los filtro especializado desarrollados por el manufacturero para eventos como este.

Puede verlo a través de una cámara construida en casa con un pinhole. El Departamento de Salud de Estados Unidos desarrolló un vídeo en YouTube sobre cómo hacer este proyecto científico. Puede hacerlo junto a sus hijos o las maestras con los estudiantes; mientras les explican la importancia de cuidar sus ojos de los rayos del sol durante el eclipse.

Para quitarse las gafas especializadas voltéese para darle la espalda al sol y al eclipse y entonces se las puede remover.

También puede ver el eclipse con un filtro #14 para soldar o uno más oscuro. (Si no está seguro que es #14 ó más oscuro, no lo use).

QUÉ NO HACER O USAR PARA VER EL ECLIPSE:

1. No se pueden utilizar gafas de sol regulares, ni con protección solar, ni polarizadas

2. No puede usar gafas de filtro especializado ISO 12312-2 que estén guayadas o rotas

3. No se puede usar cristales ahumados

4. No se puede usa telescopios o magnificadores sin filtros correctos por parte del manufacturero

filtros correctos por parte del manufacturero 5. No se pueden usar cámaras regulares sin filtros

filtros 6. No se pueden usar cámaras de celulares

7. No se pueden sustituir las gafas por filtros polarizados.

8. No se puede observar el eclipse a través de cristales de un automóvil

9. Las gafas especializadas ISO 12312-2 No se deben comprar por cualquier link de internet si no son los lugares aprobados.

La doctora Feliciano, quien fuera presidenta del COPR hace varios años, sostuvo que “para mí como doctora del cuidado primario de los ojos es importante que las personas entiendan que ver el eclipse a través de la cámara del celular pudiera ser tan peligroso como mirar el eclipse directamente, pues la pantalla del celular no tiene la protección adecuada contra los rayos dañinos del sol y actúa como un espejo. La modalidad del selfie la practican mucho, sobre todo niños y jóvenes, y si se toman un selfie la luz del eclipse les puede afectar como si lo vieran directo”.

Concluyó con que “NUNCA se debe mirar directamente al sol y menos durante un eclipse sin la protección correcta. Y aunque esté usando los filtros solares especializados no debe quedarse observando el sol detenidamente por largos periodos, no se debe observar el eclipse por más de 3 minutos corridos.”

Las personas no se percatan de que se han quemado los ojos de manera inmediata, porque no duele, no se siente. Se enteran al tiempo cuando comienzan a padecer de pérdida de visión y problemas para identificar figuras y colores. Además, de los ojos, estar bajo el sol para disfrutar este fenómeno requiere que también las personas utilicen protección solar para la piel y de ser posible gorras o sombreros. Se espera que el eclipse comience a eso de las 12:13 pm.

En caso de que usted sospeche que sufrió una retinopatía solar debe visitar de inmediato a su doctor de los ojos ya sea el Optómetra u Oftalmólogo.