SAN FRANCISCO. Un raro caimán albino llamado Claude, adorado por fans de todo el mundo, falleció el martes, según la Academia de Ciencias de California en San Francisco. Tenía 30 años.

El museo de ciencias en el Parque Golden Gate es popular entre los escolares del Área de la Bahía y los turistas internacionales, y muchos niños a lo largo de los años han terminado sus visitas con un mini peluche de Claude para llevarse a casa. Como mascota no oficial del museo y de la ciudad, Claude apareció en un libro infantil y en anuncios en estaciones de autobús y tren ligero.

El raro caimán, un icono de la naturaleza, poseía un “carisma discreto” que cautivó corazones durante sus 17 años en San Francisco, según informó el museo en un comunicado.

“Claude nos mostró el poder de los animales embajadores para conectar a las personas con la naturaleza y despertar la curiosidad por aprender más sobre el mundo que nos rodea”, declaró. Claude nació en 1995 en una granja de caimanes en Luisiana y llegó a vivir en la Academia en 2008. Nació con albinismo, una mutación genética que le daba una apariencia blanca. Sus ojos tenían un color rojo rosado debido a los vasos sanguíneos visibles a través de su iris transparente.

Los caimanes albinos no sobreviven mucho tiempo en libertad, pero los caimanes americanos pueden vivir hasta 70 años en cautiverio. El museo celebró el 30.º cumpleaños de Claude en septiembre con festividades, discursos y un pastel especial de cumpleaños para caimanes hecho con pescado y hielo.

Claude, que medía 3 metros y pesaba 136 kilogramos, se sometió recientemente a tratamiento por una presunta infección tras mostrar signos de pérdida de apetito. La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California, Davis, examinará a Claude para determinar la posible causa de su muerte. El museo realizará un homenaje público a Claude, pero por ahora, la gente puede compartir recuerdos de Claude y enviar mensajes a su equipo de atención humana en la Academia de Ciencias de California.