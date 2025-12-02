( Samantha Martin / Protección de Animales de Hanover )

Un ladrón enmascarado irrumpió en la licorería cerrada de Virginia la madrugada del sábado y asaltó el estante inferior, donde se guardaban el whisky. El ladrón era una especie de amenaza nocturna: rompió botellas, se derrumbó una placa del techo y el alcohol se acumuló en el suelo.

El sospechoso actuó como un animal porque, de hecho, es un mapache.

El sábado por la mañana, un empleado de la licorería del área de Ashland, Virginia, encontró al mapache desmayado en el suelo del baño al final de su escapada de borracho.

“Personalmente, me gustan los mapaches”, dijo Samantha Martin, una agente que trabaja en el control de animales local. “Son bichitos graciosos. Se cayó por una de las placas del techo y se puso furioso, bebiéndoselo todo”.

Martin dijo que llevó al mapache de vuelta al refugio de animales, aunque se rió bastante por el camino. “Supongo que fue otro día en la vida de un agente de control de animales”, dijo.

El Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover elogió a Martin por la gestión del allanamiento y confirmó que el mapache se había recuperado.

“Después de unas horas de sueño y sin ninguna señal de lesión (salvo quizás una resaca y malas decisiones), fue liberado sano y salvo de nuevo en su hábitat natural, con la esperanza de haber aprendido que el allanamiento no es la solución”, declaró la agencia.