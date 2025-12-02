LOS ÁNGELES. Un hombre de 54 años fue arrestado bajo sospecha de lanzar bombas molotov contra el Edificio Federal de Los Ángeles, informaron las autoridades el martes. Nadie resultó herido.

El lunes, guardias de seguridad escucharon a un hombre gritar comentarios despectivos sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) afuera del edificio en el centro de la ciudad, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Luego, el hombre lanzó dos artefactos incendiarios contra los guardias, indicó el departamento.

“Afortunadamente, las botellas no se encendieron ni se incendiaron, y no hubo heridos ni daños a la propiedad federal”, indicó el comunicado del DHS.

Agentes del FBI arrestaron a José F. Jovel, residente de Los Ángeles, informó la portavoz del DHS, Laura Eimiller. Eimiller añadió que se esperaba que los fiscales federales presentaran una denuncia penal el martes.

Se desconocía el martes si Jovel contaba con un abogado. La Defensoría Pública Federal no respondió de inmediato a una llamada telefónica en la que se preguntaba si alguno de sus abogados lo representaba.

Jovel, quien portaba cuatro cuchillos al momento de su arresto, tiene un extenso historial criminal, incluyendo un cargo de intento de asesinato en 1987, según el comunicado del DHS.

Se enviaron mensajes a la Fiscalía de los Estados Unidos solicitando más detalles.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se mostró alarmada por el incidente.

“Este tipo de comportamiento es absolutamente inadmisible. Agradezco a nuestros oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y a nuestros aliados en las fuerzas del orden por su intervención y respuesta. Agradezco que nadie haya resultado herido”, declaró Bass en un comunicado el martes.