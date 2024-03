Para la norteamericana Alexa Nizam, tener ese nombre era algo normal. De hecho, cuenta que muchas veces la gente le pronunciaba mal su nombre y la llamaban Alexis, Alexia y Alex.

Aún así le gustaba su nombre.

Sin embargo, todo esto cambio en el 2015 con la llegada del dispositivo de Amazon que se llama “Alexa”. Desde ese entonces, para Nizam su nombre comenzó a ser una pesadilla, según narró en un escrito para la revista Business Insider.

“Al principio, las referencias fueron sutiles. La gente me preguntaba si me gustaba compartir mi nombre con un robot sabelotodo, y yo decía que, si bien deberían haber optado por algo más oscuro, en realidad no me había afectado”, lee en el escrito titulado ‘I loved my name — until Amazon ruined it’ (Me gustaba mi nombre hasta que Amazon lo arruinó).

PUBLICIDAD

Pero con el pasar del tiempo y a medida de que el aparato electrónico se volvía más famoso, Alexa comenzó a escuchar muchos chistes que se burlaban de su nombre.

“En unos pocos años, las menciones realmente aumentaron. Trabajé en una tienda por departamentos en 2018 y, al menos una vez al día, un cliente se burlaba de mi nombre. ‘¿Cómo estará el tiempo hoy, Alexa?’ ‘¿Qué hora es, Alexa?’ Algunos incluso decían cosas como: “Apuesto a que entiendes esos chistes todo el tiempo”, como si ellos mismos no fueran parte del ataque”, siguió contando.

“No podía pasar unas horas, y mucho menos un turno completo, sin que alguien reconociera mi nombre”, agregó.

En su escrito narró que uno de los peores momentos fue cuando crearon el meme “This is so sad, Alexa play ‘Despacito’”.

“Ese momento cultural fue el pico de mi tormento: no podía presentarme a nadie sin tener un temido momento amazónico”, relató Nizam.

“Algunas personas se mostraron comprensivas, otras continuaron haciendo bromas, pero todos tuvieron que intervenir en mi desgracia”, sostuvo.

Dentro de lo incómodo que pudo ser por varios años, hubo un momento de su vida que le pudo sacar provecho a todas esas burlas.

“El único lado positivo durante esos primeros años fue mi birrete de graduación universitaria. Había ido a la universidad en Texas y planeaba regresar a mi ciudad natal de Los Ángeles después de graduarme, así que decoré mi birrete de graduación para decir: “Alexa, toca ‘Going Back to Cali’”. Me sentí como mi única pequeña victoria. Si tuviera que ser sometido a chistes malos durante la mayor parte de una década, al menos podría apropiarme de la narrativa por un momento breve y brillante”, añadió.

PUBLICIDAD

Cuando llegó la pandemia, hubo otra situación ya que cada vez que llamaban su nombre, sus dispositivos de Amazon se apagaban.

En las reuniones virtuales, cuando alguien lo nombraba, sus dispositivos se apagaban

“Uno pensaría que trabajar desde casa ayudaría a que las referencias disminuyeran, pero estaría equivocado. Durante las llamadas de Zoom con compañeros de trabajo, si alguien decía mi nombre, el dispositivo de alguien se activaba en segundo plano, lamentó.

“En casi todas las reuniones, había una distracción de un minuto para escuchar a Alexa decir: “Lo siento, tengo problemas para entender en este momento...” mientras todos se reían para sí mismos y esperaban a que terminara. Luego vino una ronda de “Lo siento, eso debe ser muy molestoso”, recordó.

Pero ya Alexa pasó el trago amargo y cuando le preguntan su nombre les contesta: “Alexa, como el robot de Amazon” y más nunca la llamarán Alexis o Alex.

Aunque sigue insistendo en que Amazon debió haber elegido otro nombre para su dispositivo.