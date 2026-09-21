Google recibió una multa de 463 millones de dólares por infringir las estrictas normas de privacidad de la Unión Europea al gestionar de forma indebida los datos de ubicación de los usuarios, informó el lunes el organismo de control de privacidad de datos del bloque.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda indicó que su investigación determinó que Google no procesó de manera lícita ni justa los datos de ubicación en la Actividad web y de aplicaciones de los usuarios, una configuración de Google que rastrea el historial de navegación y de búsquedas, ni en su Historial de ubicaciones, un servicio que traza en un mapa los lugares en que han estado con sus teléfonos móviles.

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Los reguladores también concluyeron que la empresa no actuó de forma lícita, justa y transparente cuando procesó datos personales en su función Precisión de ubicación del sistema operativo móvil Android.

Irlanda es el principal regulador de Google en la Unión Europea, integrada por 27 países, porque la sede europea del gigante tecnológico de Estados Unidos está en Dublín.

La investigación, que se abrió hace seis años, examinó cómo Google aplicó el conjunto de normas de privacidad de la Unión Europea, conocido como el Reglamento General de Protección de Datos, desde que entró en vigor en 2018 hasta febrero de 2020.

“Este caso se centra en políticas históricas que desde entonces se han actualizado”, señaló Google en un comunicado. “A partir de 2019, hemos evolucionado significativamente nuestras prácticas y lanzado herramientas sólidas que hacen que gestionar los datos de ubicación sea sencillo”.

Los reguladores afirmaron que los datos de ubicación son un tipo de dato personal que Google recopila y que puede utilizarse para inferir la ubicación de una persona.

“Los datos de ubicación pueden aportar tanto beneficios como perjuicios a las personas”, resaltó el subcomisionado Graham Doyle. “Pueden mejorar enormemente la utilidad de los servicios en línea, pero también pueden revelar una cantidad significativa de información sobre un individuo, incluida información que es intrínsecamente privada”.

Se trata de la cuarta mayor multa de privacidad de la Unión Europea impuesta por el organismo irlandés, que anteriormente ha aplicado sanciones más elevadas a TikTok y Meta, incluida una multa de 1,200 millones de euros a Meta.

El regulador indicó que aún tiene otras tres investigaciones de privacidad en curso relacionadas con Google.