Musk no permitirá la vuelta a Twitter de cuentas bloqueadas por el momento El empresario dijo que la compañía no lo hará hasta que no tenga un proceso claro, lo que tardará “al menos algunas semanas”

Elon Musk dijo este miércoles que Twitter "no permitirá" que ninguna persona que haya sido eliminada de la red social por violar sus reglas regrese a la plataforma hasta que la compañía tenga un proceso claro, lo que tardará "al menos algunas semanas". El magnate que recientemente compró la red por $44 mil millones, además, dijo en una serie de tuits que: "El consejo de moderación de contenido de Twitter incluirá representantes con puntos de vista muy divergentes que, sin duda, incluirán a la comunidad de derechos civiles y grupos que enfrentan violencia alimentada por el odio". Antes de comprar la red social, Musk dijo que entre las personas a las que le daría la bienvenida Twitter está el expresidente Donald Trump, a quien la plataforma suspendió indefinidamente después de vincular los comentarios del político republicano con el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. No obstante, el director ejecutivo de Tesla también ha dicho en otras ocasiones que Twitter "no puede convertirse en un infierno de todos contra todos, donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias". Esta semana, dos grandes empresas publicitarias recomendaron a sus clientes que suspendieran temporalmente su publicidad en Twitter por a las preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para monitorear su contenido, según The Wall Street Journal. Los anuncios representan casi el 90% de los ingresos totales de Twitter. Musk ha dicho que su estrategia de mercado para la plataforma es que la red social se vuelva menos dependiente de la publicidad y que se aumenten los ingresos por suscripción.