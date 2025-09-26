Bruselas. El zoológico belga Pairi Daiza anunció este viernes el excepcional nacimiento en sus instalaciones de un guacamayo azul o ara de Spix (Cyanopsitta spixii), un loro originario del noreste de Brasil catalogado como extinto en estado salvaje desde hace 25 años.

El ave nació el pasado 21 de septiembre en el Centro de Conservación de Especies de Aves Amenazadas de Pairi Daiza, en el suroeste de Bélgica, donde hay 12 de esos animales en el marco de un programa internacional de reproducción en colaboración con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) en Brasil y el zoológico de São Paulo.

Desde su llegada al parque, los guacamayos han puesto cien huevos, pero ninguno de ellos estaba fecundado, y fue en el intento 101º cuando un polluelo rompió el cascarón.

“Desde su nacimiento, este tesoro es alimentado a mano cada dos horas. De apenas 13 gramos al nacer, hoy pesa un poco más de 30 gramos. Pero sus primeros días siguen siendo extremadamente frágiles: cada cuidado, cada gesto cuenta para darle todas las oportunidades de sobrevivir”, señaló el zoo en la red social Facebook.

El pájaro se hizo famoso gracias al personaje Blu de la película de dibujos animados “Río”, agregó el zoológico que calificó el nacimiento como “un verdadero milagro vivo”.

El nuevo guacamayo de Spix no será reintroducido en la naturaleza, sino que se convertirá en un ave reproductora dentro del programa de conservación del zoológico y no se exhibirá al público.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera al ara de Spix como extinta en estado salvaje desde el año 2000.