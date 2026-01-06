Miami. Los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman realizarán el próximo jueves la primera caminata espacial del año en la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés), que tendrá por objetivo mejorar el suministro de energía solar y apoyar la desorbitación segura del laboratorio espacial en el futuro.

“Mike Fincke y Zena Cardman saldrán de la esclusa ‘Quest’ de la ISS para finalizar la preparación del canal de energía 2A para el despliegue de los paneles solares, que una vez instalados, proporcionarán generación de energía adicional para la ISS”, dijo en una rueda de prensa el gerente de integración de operaciones de la NASA, Bill Spetch.

Parte de esa energía será útil en el momento de la desorbitación del laboratorio espacial, prevista para 2030, añadió.

La tripulación también realizará otra actividad durante la caminata que incluirá “experimentos con microbios y microorganismos”, según Spetch.

El paseo espacial comenzará a las 8:00 hora del este de Estados Unidos y será retransmitida en vivo en varias plataformas, incluida NASA +.

Será la décima caminata espacial para Fincke, quien se convertirá en el sexto astronauta de la NASA en alcanzar esta cifra, y la primera para Cardmand.

La duración será de unas seis horas, durante las que ambos astronautas no podrán ingerir alimentos, y se tendrán que limitar a beber agua.

Para prepararse de cara a la baja gravedad y cuando todavía estaban en la Tierra, los astronautas de la NASA se entrenaron sumergidos en piscinas con sus trajes e imitando las tareas que realizarán en el exterior de la Estación Espacial.

Otros dos astronautas de la NASA realizarán otra caminata espacial el próximo 15 de enero en la que reemplazarán una cámara de alta definición, instalarán una nueva ayuda de navegación para naves espaciales visitantes, y reubicarán un antiguo puente de servicio de amoníaco, un conjunto de mangueras flexibles que conecta partes de un sistema de fluidos.

La agencia espacial estadounidense dará a conocer los nombres de los dos astronautas una vez concluya la caminata espacial de este jueves.

En total se han realizado 270 caminatas espaciales en la ISS desde diciembre de 1998. La más larga tuvo lugar en marzo de 2001, cuando James Voss y Susan Helms permanecieron ocho horas y 56 minutos en el exterior.