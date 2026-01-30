CABO CANAVERAL, Florida. La NASA ha retrasado el próximo viaje de los astronautas a la Luna debido a las temperaturas cercanas al punto de congelación que se esperan en el lugar de lanzamiento.

La primera misión lunar Artemis con tripulación está prevista para el 8 de febrero, dos días más tarde de lo previsto.

La NASA tenía todo preparado para realizar el sábado una prueba de carga de combustible del cohete lunar de 98 metros, pero la suspendió a última hora del jueves debido al frío que se esperaba.

La revisión crítica general se ha fijado para el lunes, si el tiempo lo permite. El cambio deja a la NASA con sólo tres días en febrero para enviar a cuatro astronautas alrededor de la Luna y de vuelta, antes de entrar en marzo.

PUBLICIDAD

“Cualquier retraso adicional daría lugar a un cambio de día a día”, dijo la NASA en un comunicado el viernes.

Los calefactores mantienen caliente la cápsula Orion encima del cohete, dijeron las autoridades, y los sistemas de purga del cohete también se están adaptando al frío.

El comandante Reid Wiseman y su tripulación permanecen en cuarentena en Houston y su llegada al Centro Espacial Kennedy de Florida es incierta.

La NASA sólo dispone de un puñado de días al mes para lanzar su primera tripulación lunar en más de medio siglo. El Apolo 17 puso fin a ese histórico programa de exploración lunar en 1972.

Para complicar las cosas, es necesario lanzar cuanto antes una nueva tripulación a la Estación Espacial Internacional, una misión acelerada debido al regreso anticipado de la última tripulación por motivos médicos.

La misión lunar tendrá prioridad si puede despegar antes del 11 de febrero, la última fecha de lanzamiento posible para el mes, dijeron el viernes los responsables de la misión.

Si eso ocurre, la próxima tripulación de la estación tendrá que esperar a que los astronautas de Artemis estén de vuelta en la Tierra para poder despegar a finales de mes.

“No podría ser más genial que ellos estén en cuarentena y nosotros en cuarentena, y que estemos intentando lanzar dos cohetes más o menos al mismo tiempo”, dijo el viernes el astronauta de la NASA Jack Hathaway, parte de la próxima tripulación de la estación. “Es un momento muy emocionante para formar parte de la NASA”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.