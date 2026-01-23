CABO CAÑAVERAL, Florida. Las familias de los astronautas fallecidos en el accidente del transbordador espacial Challenger se reunieron el jueves en el lugar de lanzamiento para conmemorar ese trágico día de hace 40 años.

Los siete pasajeros a bordo fallecieron cuando el Challenger se desintegró tras el despegue el 28 de enero de 1986.

En la ceremonia conmemorativa en el Centro Espacial Kennedy, la hija del piloto del Challenger, Michael Smith, Alison Smith Balch, dijo entre lágrimas que su vida cambió para siempre esa gélida mañana, al igual que la de muchas otras. “En ese sentido”, dijo a los cientos de dolientes, “todos somos parte de esta historia”.

“Todos los días extraño a Mike”, añadió su viuda, Jane Smith-Holcott, “todos los días son iguales”.

El frío intenso debilitó las juntas tóricas del propulsor sólido derecho del Challenger, lo que provocó la ruptura del transbordador, 73 segundos después del despegue. Una cultura disfuncional en la NASA contribuyó a ese desastre y, 17 años después, al del transbordador Columbia.

El subdirector del Centro Espacial Kennedy, Kelvin Manning, afirmó que esas humildes y dolorosas lecciones requieren una vigilancia constante “ahora más que nunca”, con cohetes despegando casi a diario y el próximo astronauta en lanzarse a la Luna a solo unas semanas.

La tripulación del Challenger incluía a la maestra Christa McAuliffe, quien fue seleccionada entre miles de solicitantes que representaban a todos los estados. Dos de sus compañeros aspirantes a maestros en el espacio, ambos jubilados, asistieron al homenaje.

Los siete astronautas del Challenger, de izquierda a derecha Ellison S. Onizuka, Barbara Morgan, Dick Scobee, Christa McAuliffe, Judith Resnik, Mike Smith y Ronald McNair. ( The Associated Press )

“Estábamos tan unidos”, dijo Bob Veilleux, profesor de astronomía jubilado de secundaria de New Hampshire, el estado natal de McAuliffe.

Bob Foerster, profesor de matemáticas y ciencias de sexto grado de Indiana, que estuvo entre los 10 finalistas, se mostró agradecido de que la educación espacial floreciera después del accidente y de que no dejara a la tripulación final del Challenger como “mártires”.

“Fue una dura realidad”, señaló Foerster en el Memorial del Espejo Espacial en el complejo de visitantes del Kennedy. Veinticinco nombres están grabados en el granito negro con acabado de espejo: los siete del Challenger, los siete que perecieron en el desastre del Columbia el 1 de febrero de 2003, los tres fallecidos en el incendio del Apolo 1 el 27 de enero de 1967 y todos los fallecidos en accidentes aéreos y otros accidentes laborales.

Los familiares de las tripulaciones fallecidas del Columbia y el Apolo también asistieron al Día del Recuerdo de la NASA, que se celebra cada año el cuarto jueves de enero. La agencia espacial también celebró ceremonias en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, y en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

“Siempre uno se pregunta qué podrían haber logrado” si hubieran vivido más tiempo, dijo Lowell Grissom, hermano del comandante del Apolo 1, Gus Grissom, en el Kennedy. “Había mucho talento allí”.