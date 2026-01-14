CABO CAÑAVERAL, Florida. Un astronauta que necesitaba atención médica partió de la Estación Espacial Internacional junto con tres compañeros de tripulación el miércoles en la primera evacuación médica de la NASA.

Los cuatro astronautas que regresan —de Estados Unidos, Rusia y Japón— planean amerizar la madrugada del jueves en el Pacífico, cerca de San Diego, con SpaceX. La decisión acorta su misión en más de un mes.

“El momento de esta partida es inesperado”, declaró la astronauta de la NASA Zena Cardman antes del viaje de regreso, “pero lo que no me sorprendió fue lo bien que esta tripulación se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente”.

Las autoridades se negaron a identificar al astronauta que necesitó atención la semana pasada y no divulgaron los problemas de salud.

El astronauta enfermo se encuentra “estable, a salvo y bien cuidado”, declaró el comandante saliente de la estación espacial, Mike Fincke, a principios de esta semana en redes sociales. Esta fue una decisión deliberada para permitir que las evaluaciones médicas adecuadas se realizaran en tierra, donde existe toda la capacidad de diagnóstico.

Lanzado en agosto, Cardman, Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov debían haber permanecido en la estación espacial hasta finales de febrero. Sin embargo, el 7 de enero, la NASA canceló abruptamente la caminata espacial de Cardman y Fincke prevista para el día siguiente y posteriormente anunció el regreso anticipado de la tripulación. Las autoridades afirmaron que el problema de salud no estaba relacionado con los preparativos de la caminata espacial ni con otras operaciones de la estación, pero no ofrecieron más detalles, alegando la privacidad médica. Insistieron en que no se trataba de una situación de emergencia.

La NASA afirmó que mantendría los mismos procedimientos de entrada y amerizaje al final del vuelo, con el equipo habitual de expertos médicos a bordo de la nave de recuperación en el Pacífico. Fue otro regreso de la tripulación en plena noche para SpaceX, que se produjo menos de 11 horas después de desacoplarse de la estación espacial. La NASA afirmó que aún se desconoce la rapidez con la que los cuatro astronautas volarán desde California a Houston, sede del Centro Espacial Johnson y la base para astronautas.

Un astronauta estadounidense y dos rusos permanecen a bordo del laboratorio orbital, tras solo un mes y medio de una misión de ocho meses que comenzó con el despegue de un cohete Soyuz desde Kazajistán. La NASA y SpaceX están trabajando para adelantar el lanzamiento de una nueva tripulación de cuatro personas desde Florida, previsto para mediados de febrero.

Los modelos informáticos predecían una evacuación médica de la estación espacial cada tres años, pero la NASA no ha tenido ninguna en sus 65 años de vuelos espaciales tripulados. Los rusos no han tenido la misma suerte. En 1985, el cosmonauta soviético Vladimir Vasyutin contrajo una infección grave o una enfermedad relacionada a bordo de la estación espacial Salyut 7 de su país, lo que provocó un regreso anticipado. Otros cosmonautas soviéticos sufrieron problemas de salud menos graves que acortaron sus vuelos. Fue el primer vuelo espacial para Cardman, un biólogo y explorador polar de 38 años que se perdió la caminata espacial, así como para Platonov, de 39 años, un ex piloto de combate de la Fuerza Aérea Rusa que tuvo que esperar unos años más para llegar al espacio debido a un problema de salud no revelado. Cardman debería haber despegado el año pasado, pero fue pospuesto para dejar espacio en el descenso a Butch Wilmore y Suni Williams, de la NASA, quienes estuvieron atrapados casi un año en la estación espacial debido a los problemas con la cápsula de Boeing.

Fincke, de 58 años, coronel retirado de la Fuerza Aérea, y Yui, de 55 años, piloto de combate retirado de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, habían volado a la estación espacial en repetidas ocasiones. Finke ha pasado un año y medio en órbita en cuatro misiones y ha realizado nueve caminatas espaciales en vuelos anteriores, lo que lo convierte en uno de los mejores pilotos de la NASA. La semana pasada, Yui celebró su día 300 en el espacio durante dos estancias en la estación, compartiendo impresionantes vistas de la Tierra, incluyendo el Monte Fuji de Japón y auroras impresionantes. “Quiero grabarlo a fuego en mis ojos, y aún más, en mi corazón”, dijo Yui en la plataforma social X. “Pronto, yo también me convertiré en una de esas pequeñas luces en la Tierra”.

Funcionarios de la NASA habían dicho que era más arriesgado dejar al astronauta en el espacio sin la atención médica adecuada durante un mes más que reducir temporalmente el tamaño de la tripulación de la estación espacial a más de la mitad. Hasta que SpaceX envíe otra tripulación, la NASA dijo que tendrá que suspender cualquier caminata espacial rutinaria o incluso de emergencia, una tarea para dos personas que requiere la ayuda de la tripulación dentro del complejo orbital.

La evacuación médica fue la primera decisión importante del nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman. El multimillonario fundador de una empresa de procesamiento de pagos y dos veces viajero espacial asumió el cargo principal de la agencia en diciembre.

“La salud y el bienestar de nuestros astronautas siempre es y será nuestra máxima prioridad”, dijo Isaacman al anunciar la decisión la semana pasada.