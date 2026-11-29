Programar un mensaje para que salga más tarde era una de las funciones más pedidas de WhatsApp, y la plataforma la está desplegando poco a poco, según WABetaInfo , el sitio especializado que sigue las versiones de prueba de la aplicación.

Por eso es normal que la opción aparezca en unos celulares y en otros no. Lo primero es actualizar el sistema operativo y la aplicación, y esperar si todavía no se ve.

¿Por qué puede no aparecer la opción?

WhatsApp activa sus novedades por tandas: la función se probó primero en versiones beta de Android y de iPhone y ahora llega a más cuentas. Que no aparezca no significa que el teléfono falle . En WhatsApp Web, la disponibilidad todavía no está confirmada de forma independiente.

¿Qué se hace si no aparece?

Hacer una copia de seguridad de los archivos importantes. Conectar el celular a una red wifi estable. Abrir Ajustes, entrar en Sistema (Android) o en General (iPhone) y buscar la actualización del sistema. Descargar e instalar la actualización si hay una disponible. Abrir Google Play o App Store y buscar WhatsApp. Pulsar Actualizar si aparece el botón. Esperar unos días si la opción sigue sin aparecer, porque el despliegue es gradual.

¿Cómo se programa un mensaje?

Abrir la conversación. Redactar el texto. Elegir la opción de programar y definir la fecha y la hora.

¿Qué conviene saber de los mensajes programados?

Se pueden fijar desde diez minutos hasta 14 días después. Mantienen el cifrado de extremo a extremo, salen aunque el teléfono esté sin conexión y se pueden revisar y eliminar antes de la hora elegida desde la información de la conversación.

Recomendaciones para tener en cuenta