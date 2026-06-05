Los dos planetas más brillantes visibles desde la Tierra ofrecerán un espectáculo astronómico durante los próximos atardeceres, cuando aparenten acercarse gradualmente entre sí hasta alcanzar una llamativa conjunción visible a simple vista.

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) informó que Venus y Júpiter lucirán cada vez más próximos en el horizonte occidental debido a sus movimientos orbitales, un efecto visual que culminará durante las noches del lunes 8 y martes 9 de junio.

Según la entidad educativa, el fenómeno podrá apreciarse mejor entre las 7:35 p.m. y las 8:20 p.m., poco después de la puesta del sol.

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El lunes, ambos planetas se observarán alineados de forma casi horizontal, mientras que para el martes aparentarán estar aún más cerca. Ese día, Venus se ubicará ligeramente por encima y a la derecha de Júpiter, ofreciendo una imagen particularmente llamativa para quienes observen el cielo despejado.

Aunque desde la Tierra parecerá que ambos cuerpos celestes están muy próximos, en realidad se encuentran separados por enormes distancias. Durante la noche del martes, Venus estará a unos 178.8 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que Júpiter se ubicará a aproximadamente 904.7 millones de kilómetros.

La SAC destacó que, pese a que Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar, Venus se percibe mucho más brillante. Esto se debe a que se encuentra más cerca de nuestro planeta y posee una atmósfera altamente reflectiva que actúa como un espejo, reflejando gran parte de la luz solar que recibe.

Además, aunque Venus suele verse como un punto luminoso en el cielo, su tamaño es muy similar al de la Tierra.

Los expertos recomendaron buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste y poca contaminación lumínica para disfrutar mejor de este evento astronómico, que podrá observarse sin necesidad de telescopios o equipos especializados.