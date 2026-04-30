Xbox está pasando por uno de los cambios más grandes que hemos visto en años. Todo comienza con una decisión que, si tú la miras rápido, suena hasta rara: poner a una ejecutiva que viene del mundo de inteligencia artificial a liderar lo que es “gaming” dentro de Microsoft.

La llegada de Asha Sharma, junto a la salida de figuras clave, no es solo un cambio de caras, ahora están pensando el negocio completamente diferente.

Y la reacción del público no se hizo esperar.

En redes sociales, foros y comunidades de “gaming”, el sentimiento ha sido sorprendentemente positivo. Una gran mayoría de la fanaticada de Xbox llevaba tiempo molesta con la dirección de la marca, y ahora están hablando de un “reset”. Analistas de la industria también han reaccionado, señalando que en cuestión de semanas se han tomado decisiones que no se veían en años.

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Incluso, en uno de los ejemplos más virales, circuló una imagen generada con inteligencia artificial que retrata a Sharma como una figura casi religiosa, como si estuviera “salvando” la marca.

Pero el mensaje es claro: algo cambió.

Y aquí es donde la comparación dentro de la propia Microsoft se pone interesante.

Antes de llegar a “gaming”, Sharma estuvo vinculada a productos como Copilot. Copilot está en todos lados también, pero tú sabes lo que es desde que lo usas. Es claro y consistente, no importa dónde esté.

Xbox llevaba tiempo tratando de explicar qué rayos era.

Bajo liderazgos anteriores, como los de Phil Spencer y Sarah Bond, la estrategia fue expandirse. Xbox dejó de ser una consola para convertirse en un ecosistema. Estaba en la nube, en el celular, en la PC. El mensaje era que podía estar en cualquier lugar.

Pero mientras más se metía en todos lados, menos claro quedaba qué era Xbox de verdad.

Ahora el enfoque es otro. Menos énfasis en estar en todos lados y más en reforzar identidad.

La marca Xbox vuelve a tomar protagonismo frente a términos más corporativos como Microsoft Gaming. Ahora el mensaje cambia, no se trata solo de accesibilidad, se trata de quiénes son.

Eso también se está viendo en Xbox Game Pass. Han hecho ajustes en precio y en lo que incluye el servicio, y cuando tú empiezas a tocar el bolsillo de la gente, ahí es que se siente el cambio de verdad.

Y aquí es donde está la ventaja, o el riesgo, de traer a alguien de afuera del “gaming”.

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Sharma no viene cargando con decisiones del pasado. No tiene ese apego emocional a estrategias que quizás no funcionaron como esperaban. Eso le permite mirar todo desde cero, quedarse con lo que sí sirve y moverse rápido.

Hasta ahora, ese enfoque está conectando.

Pero el reto real apenas comienza.

Porque no se trata solo de hacer cambios, se trata de que funcionen a largo plazo.

Y por primera vez en mucho tiempo, la gente está mirando a Xbox otra vez, pero ahora con nuevas esperanzas.

La pregunta es, ¿piensas que Xbox va a lograr un “comeback” exitoso o van a terminar cayendo en el mismo problema otra vez?