La IA ya no espera órdenes: está empezando a actuar sola
La inteligencia artificial ya no solo responde preguntas, sino que interpreta intenciones y ejecuta tareas de forma autónoma.
Por los pasados tres años, nos han dicho lo mismo: si quieres sacarle provecho a la inteligencia artificial, tienes que aprender a hacer “prompts”. Escribir bien lo que pides para recibir mejores respuestas.
Al principio, esto se sentía como un Google mejorado. Buscaba, resumía y organizaba información. Luego evolucionó. Empezamos a decirle: “eres un especialista en esto”, y las respuestas subieron de nivel.
Pero ahora estamos entrando en otra etapa.
Se llama Agentic AI.
No es inteligencia artificial que responde mejor. Es inteligencia artificial que entiende lo que realmente quieres… y actúa en base a eso.
Relacionadas
No es lo mismo decir: “búscame vuelos a Japón” a decir “me gustaría viajar a Japón”. Antes, la AI te pedía detalles. Ahora conecta puntos. Recuerda lo que buscaste antes, entiende tus gustos y te presenta un plan completo sin tú pedirlo paso a paso.
Ahí es donde está el cambio.
Y no es teoría. Compañías como Samsung, Microsoft, Amazon Web Services y Salesforce ya lo están diciendo abiertamente. Otras como Google, OpenAI e IBM están construyendo lo mismo, aunque no siempre usen ese término.
La industria completa va hacia ahí.
Ahora, la pregunta real: ¿esto viene incluido… o te lo van a cobrar aparte?
Probablemente, ambas.
Lo básico se integrará en lo que ya usas; tu celular, tus apps, tu computadora. Pero lo más avanzado, lo que realmente ejecuta tareas completas por ti, apunta a convertirse en servicio premium.
Ya lo estamos viendo.
Porque esto no es solo conveniencia. Es delegación.
La diferencia es clara: ya no es solo lo que le dices… es que entiende lo que quieres hacer y actúa en base a eso.
Y mientras más confíes en eso, más decisiones vas a soltar.
Así que te dejo con esto:
Si hoy tuvieras una inteligencia artificial que entiende lo que realmente quieres lograr… ¿qué sería lo primero que le dirías “encárgate de esto por mí”?