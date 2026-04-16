Lo que comenzó como una broma con inteligencia artificial (IA) podría costarle tres años de cárcel al joven que le hizo creer a un policía municipal de San Juan que le robaron la patrulla.

Mientras el agente comía en un restaurante de comida rápida en Santurce, Alexis Jesús Martínez Arizala se le acercó y le mostró un video creado con IA en el que otro sujeto presuntamente robaba la patrulla.

El agente reaccionó de inmediato, sin embargo, todo se trató de una broma que dejó de tener gracia cuando arrestaron a Martínez Arizala.

El joven de 22 años terminó preso con una fianza de $15,000, aunque no por el uso de la IA, explicó la fiscal Naydik Ramos Montesino, directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia.

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Martínez Arizala enfrenta un cargo por declaración o alegación falsa sobre delito, en violación al Artículo 268 del Código Penal. Al alegar que se cometía el robo de la patrulla —un crimen de carácter grave—, el delito contra Martínez Arizala también se clasifica como grave.

“Suponiendo que estamos en un centro comercial y alguien nos enseña un video en el que roban nuestro vehículo, sí, se trata de un video creado con IA. Pero al ser un agente del orden, el ciudadano que comete estos actos está yendo ante una persona con la capacidad de investigar y está alegando falsamente que se cometió la apropiación ilegal de un vehículo. Eso es un delito”, explicó Ramos Montesino.

“Un delito como el Artículo 268 se expone a una pena de tres años. La aplicación de pena suspendida o de reclusión va a depender si el ciudadano tiene récord de delitos previos, del informe presentencia y del desfile de prueba”, detalló.

La fiscal Naydik Ramos Montesino, directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia. ( Suministrada )

La fiscal aclaró que, aunque podría tratarse del primer caso de este tipo vinculado a una broma con IA, no es el primero en Puerto Rico si se considera el uso de herramientas digitales para cometer delitos.

“A esos fines, de que pensaban que era una broma erróneamente, y se fuera viral, podríamos decir que bajo esa premisa es el primer caso. Pero bajo la premisa de utilizar herramientas de IA, aplicaciones y medios cibernéticos para cometer delitos, no es el primer caso”, apuntó.

La Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos ha consultado más de 300 casos en lo que va del 2026. Los casos en la Isla van desde amenazas por mensajes de texto y pornovenganza, hasta fraudes con imágenes generadas con IA para alquilar propiedades inexistentes.

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En el caso de Martínez Arizala, solo se le radicó un cargo por declaración falsa sobre delito. No obstante, en medio de una broma de este tipo podrían surgir otros delitos, como una agresión o incluso situaciones más graves, por lo que tendría que enfrentar las consecuencias.

La Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia ha consultado más de 300 casos en lo que va del 2026. ( Shutterstock )

“Por ejemplo, una persona entra a una casa a robar un televisor y no va con la intención de quitarle la vida a alguien. Cuando ya está cargando el televisor y caminando hacia la puerta, el dueño se da cuenta, y ese pillo coge un jarrón de la casa, le da al dueño y lo mata. Está cometiendo asesinato. No fue con la intención de matarlo, fue con la intención de llevarse el televisor, pero no deja de ser asesinato”, explicó Ramos Montesino.

Además del proceso penal, podrían presentarse demandas civiles por daños, afirmó la fiscal.

“Usemos nuestros valores al momento de utilizar los dispositivos electrónicos. Estemos pendientes a nuestros adultos mayores y a nuestros niños. Es bien importante la supervisión en el uso de la tecnología. Y si pasó, no sientan vergüenza. Las víctimas y los testigos tienen derechos y los vamos a respetar. Para poder romper las cadenas delictivas, es importante que se atrevan a denunciar”, exhortó.

Martínez Arizala enfrentará la vista preliminar el próximo 22 de abril.