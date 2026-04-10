Cargos por proveer información falsa a un agente del orden público fueron radicados contra un creador de contenido digital, que se alega, le mostró un video manipulado con inteligencia artificial a un policía municipal de San Juan, en el que se veía a un individuo intentando hurtar su patrulla.

Contra Alexis Jesús Martínez Arizala se radicó un cargo por violación al Artículo 268 del Código Penal, por el que la juez Dayra Infante Bosques encontró causa para arresto, y le impuso una fianza de $15 mil. Se informó que al hombre alegar que el delito que se cometía era uno de carácter grave, el delito que se le imputa también es uno grave.

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Los hechos que se le imputan, alegadamente ocurrieron el pasado lunes, cuando el ahora acusado se acercó a un policía municipal que se encontraba en un restaurante de comida rápida en la Parada 18 en Santurce, y le mostró un video alterado mediante inteligencia artificial en el que aparentaba que otra persona se estaba apropiando de la patrulla oficial del agente.

La acción provocó que el policía reaccionara de inmediato ante lo que entendía era una situación real. Posteriormente, el individuo indicó que se trataba de una supuesta broma, la cual luego fue difundida en redes sociales.

Tras el incidente trascendió que el joven era buscado por autoridades del estado de Florida por delitos que incluyen manipulación o fabricación de evidencia física, uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, informe falso a un oficial del orden público y proporcionar información falsa sobre la presunta comisión de un delito, por lo que agentes municipales, en unión a los alguaciles federales, lograron ubicar y arrestar al sospechoso, quien se hospedaba en un alojamiento a corto plazo en Barrio Obrero.

La vista preliminar contra Martínez Arizala fue señalada para el 22 de abril, mientras, aún queda pendiente el proceso para su posible extradición a Florida.