La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico (SAPR) organización avalada por el NASA Puerto Rico Space Grant Consortium, informa que durante la madrugada de este martes 8 de noviembre hasta el amanecer, ocurrirá el último eclipse lunar del 2022, evento astronómico que ser podrá observado a simple vista desde cualquier parte de la isla.

Un eclipse lunar acontece cuando la luz solar es filtrada en la alta atmósfera de la Tierra y es proyectada en forma de sombra directa (umbra) en nuestro satélite natural, que es lo que le da a la Luna un color rojo anaranjado en ese momento.

“En esta ocasión tendremos un eclipse algo diferente a lo acostumbrado, ya que desde Puerto Rico comenzará en su fase parcial a partir de las 5:09 a.m. y su totalidad la podremos apreciar a partir de las 6:16 a.m. hasta las 6:29 a.m. cuando la Luna se torne color rojo anaranjado y se este ocultando por el horizonte hacia el oeste justo a la salida del Sol”, indicó el profesor Juan Villafañe, miembro y acesor de la SAPR.

Por su parte el profesor César M. López, presidente de OCCAE (organización independiente afiliada a la SAPR) y miembro del programa educativo voluntario de NASA/JPL Solar System Ambassadors, comentó que “La Luna siempre ha sido uno de los objetos extreterrestres más estudiados, por su cercanía a nosotros. Ahora más que nunca, adquiere una importancia superlativa, por virtud de los avances de la Exploración Espacial, ya que, por ejemplo, el objetivo de la Misión Artemis es establecer presencia constante en la Luna. Aunque no es un proyecto de colonización, sí será uno de exploración sobre las posibilidades de superviviencia del ser humano fuera de la Tierra”.

López añadió que “ya se están efectuando una vastedad de investigaciones sobre como aprovecharán astronautas los recursos lunares para desrrollar alternativas que les permitan prolongar el tiempo que puedan estar en suelo lunar. Así que, la Astronomía es el fundamento de estudio para entender, desde la Tierra, los fenómenos naturales que ocurren en la Luna. ¿Qué pasa en la Luna mientras ocurre un eclipse como el que ocurrirá próximamente? Disfrutemos de estos eventos astronómicos que estimulan nuestra curiosidad y creatividad”.

La SAPR concluyó que el eclipse también se podrá observar en otras partes del planeta como lo son América del Norte y parte del Sur, gran parte de Asia, Australia y los Océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

La SAPR invita a aquellos aficionados a la astronomía a que muestren sus fotografías del eclipse a través de su página de Facebook en https://www.facebook.com/saprinc