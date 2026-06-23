El Overseas Press Club (OPC) y Google News Initiative formalizaron una alianza para ofrecer un ciclo de formación en inteligencia artificial dirigido a periodistas, fotoperiodistas, editores, estudiantes de periodismo y productores de medios activos en la Isla. El programa arranca este jueves 25 de junio a las 7:00 p.m. con un taller intensivo virtual sobre herramientas de inteligencia artificial de Google para periodistas.

El programa educativo estará a cargo de Mago Torres, periodista mexicana de investigación, editora y entrenadora especializada en datos, actualmente capacitadora para Google News Initiative en Norteamérica. Torres formó parte del equipo de los Panama Papers, investigación galardonada con el Premio Pulitzer, y ha colaborado con el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), OpenNews y la Universidad de Northwestern.

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La sesión virtual del 25 de junio, tendrá una duración de 90 minutos y los participantes explorarán herramientas de creación de contenido, investigación, verificación de datos y fiscalización a través de la IA. La agenda también contempla una demostración de NotebookLM y Pinpoint, dos plataformas de Google con aplicaciones directas para el análisis de documentos y la verificación periodística.

“La inteligencia artificial, utilizada bajo estrictos parámetros éticos y de transparencia, puede convertirse en una herramienta útil para fiscalizar, identificar patrones ocultos en grandes bases de datos y potenciar investigaciones periodísticas complejas. Este programa, en alianza con Google busca precisamente eso: que los periodistas puertorriqueños conozcan estas tecnologías, comprendan su potencial y aprendan a utilizarlas a favor de un periodismo más riguroso”, expresó Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del OPC.

El taller de junio es solo el inicio de un programa de dos fases. En julio, se seleccionará un grupo de 25 periodistas de la membresía del OPC para participar de un programa intensivo de tres sesiones bajo el formato Long-format Journalism Lab de Google News Initiatives, con un total de 280 minutos de contenido práctico sobre generación de contenido con IA, narrativa multimedia y nuevas audiencias.

La convocatoria para este programa comenzará un día después del primer taller, y para poder ser considerado para esta segunda fase el periodista debe ser miembro del OPC y haber participado del primer encuentro.

Para participar del primer encuentro virtual, debes llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/MkmjC1Cs6CRSoA2C7