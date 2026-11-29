Las cámaras de seguridad dejaron de ser dispositivos exclusivos para bancos o centros comerciales. En un mundo cada vez más conectado, con servicios de internet de mayor capacidad, y ante la necesidad de cuidar, vigilar y proteger a la familia y las cosas de valor en casa, estos aparatos se han convertido en accesorios populares, con una oferta amplia y variada de marcas y modelos.

Pero, precisamente, por esto último, hoy resulta bastante difícil saber qué comprar. Y una cámara o un grupo de ellas mal elegido puede dejar puntos ciegos, grabar imágenes inservibles de noche, disparar falsas alarmas o, peor aún, dejar una ‘puerta digital’ abierta a nuestra vivienda. La que sigue es una guía sobre en qué hay que fijarse al comprar un sistema para el hogar.

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El mapa de su casa

Antes de mirar catálogos o visitar tiendas especializadas, recorra su vivienda y entienda los requerimientos de cada zona del hogar que quiere vigilar. “La idea es identificar las necesidades y a partir de eso definir los puntos estratégicos donde debemos poner las cámaras y qué tipo de cámaras”, explica Paola Rojas, gerente de mercadeo de Ezviz Colombia, una de las marcas más reconocidas en este segmento.

En el exterior, la necesidad se basa en vigilar accesos como puerta principal, garaje, patios, ventanas y zonas que colinden con la calle o con otra vivienda o edificio, por donde eventualmente alguien pueda ingresar a su vivienda. Fíjese que sean cámaras ‘outdoor’ (para exteriores), ya que necesitarán resistir las inclemencias del clima. Y puede ser interesante si traen sensores de movimiento para generarle alertas tempranas de intrusión y/o grabar solo cuando haya movimiento.

Un detalle clave, si la cámara va a estar a la intemperie, es fijarse en la categoría IP (índice de protección) del dispositivo. Una cámara IP65 resiste polvo y lluvia en exteriores con lluvia moderada o resguardo parcial; una IP66 es hermética al polvo y soporta chorros de agua. Desconfíe de cámaras que digan resistente al clima y nada más.

En el interior “hay que fijarse en los obstáculos y/o puntos ciegos que interrumpen una buena vigilancia”, advierte Rojas. Un plano sencillo, dibujado a mano, le dirá cuántas cámaras necesita y dónde debe ubicarlas para que todos lugares que le interesa proteger queden monitoreados.

Resolución y ángulo

La resolución es la cantidad de puntos (píxeles) que forman la imagen. Entre más tenga la cámara, serán más nítidas las imágenes y podrá identificar con mayor detalle rostros, números, etc. El mínimo razonable hoy es 1080p (Full HD); los modelos 2K y 4K permiten acercar la imagen y distinguir un rostro, objeto o una placa con mucho detalle. Ojo: un video 4K tiene cuatro veces más píxeles que uno Full HD, así que la transmisión en vivo consume más internet y más almacenamiento.

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El campo de visión indica cuánto abarca la cámara. Busque al menos 120 grados. Si quiere cubrir más, existen cámaras motorizadas que giran en horizontal y vertical hasta completar 360 grados y modelos con dos o tres lentes que vigilan una zona fija mientras otro lente sigue el movimiento.

Algunas le permiten programar ‘patrullajes’: esto significa que la cámara se mueve entre dos puntos que se elijan para mantener una revisión constante.

Ojo con la noche

La mayoría de los incidentes de seguridad ocurren con poca luz, así que este punto no es negociable. En este aspecto tenga en cuenta que hay dos tecnologías: la infrarroja, con luces invisibles al ojo que producen imágenes en blanco y negro, y la visión nocturna en color, que usa un reflector o sensores muy sensibles a la luz. Y la manera de saber cuál elegir es revisando cuánta iluminación hay en el lugar que se va a vigilar. Las cámaras infrarrojas son las más comunes, sin costo alto, y suficientes para vigilar en total oscuridad sin que se note la presencia de la cámara. Las de visión nocturna funcionan bien si hay luz ambiente en el lugar por vigilar (la luz de la Luna, por ejemplo, o de un bombillo tenue) y son ideales si es necesario identificar colores (de la ropa, de un carro, etc.).

Energía y conexión

Para lugares donde se requiere una cámara, pero no hay un punto de llegada de un cable de energía cerca, las cámaras con panel solar son lo ideal, pues ese panel carga una batería interna que le permite funcionar durante la noche.

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También hay cámaras de batería para interior, que son muy fáciles de instalar, aunque requieren estar pendiente de que esa batería no se descargue.

A propósito, también tiene que revisar el tipo de wifi en casa. Muchas cámaras solo funcionan en la banda de 2,4 GHz, que le permite ubicarla más lejos del enrutador wifi, incluso si hay columnas, muebles o paredes, pero es más lenta la transmisión de video. Hay cámaras que se conectan en frecuencia de 5 GHz, que transmiten a mejor velocidad, pero deben estar más cerca del enrutador. Escoja mejor las cámaras con dos bandas, esto si su enrutador también es de doble banda.

También hay modelos con tarjeta SIM 4G, e incluso híbridos, que usan wifi y SIM. Son cámaras más costosas, pero que garantizan una conectividad constante y, por tanto, una vigilancia sin “momentos muertos porque se fue el wifi o se cayó la red 4G”, dice Rojas, de Ezviz. Y si la cámara además cuenta con panel solar, tendrá una solución de vigilancia 24-7 en video. Ahora, la alternativa más estable es el cableado, en especial el PoE (Power over Ethernet), que lleva energía y datos por un único cable.

Falsas alarmas

Si su cámara cuenta con un sensor de movimiento básico, lo estará alertando constantemente cada vez que pase un gato o se mueva una rama. Prefiera una cámara que distinga siluetas humanas, vehículos y mascotas, e incluso algunas poseen reconocimiento de rostro. Todo esto le dará una mayor eficiencia a la hora de las alertas.

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Algunas cámaras poseen funciones de ‘zonas de actividad’, que le permiten marcar en la pantalla solo el área que importa, bien sea en el interior o el exterior. Por ejemplo, limitar la alerta a movimientos donde está la caja fuerte. Verifique que estas funciones sean gratuitas, porque algunas pueden hacer parte de servicios prémium por suscripción.

Otra característica interesante, presente en muchos modelos, es el audio bidireccional, que le permite hablar a través de la cámara desde el celular e interactuar con las personas vigiladas. Esta función resulta útil para atender a un domiciliario o ahuyentar a un intruso.